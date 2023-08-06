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李智凱鞍馬3連覇 世大運第1人

2023/08/06 05:30

「鞍馬王子」李智凱在成都世大運男子鞍馬決賽完美落地，完成三連霸壯舉。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨在成都世大運男子競技體操鞍馬決賽，以生涯次高的十五．五○○分摘金，締造史無前例的三連霸，台灣代表團昨也進帳本屆單日最多的三面金牌，目前已斬獲六金、十四銀、十五銅，超越體育署訂出的五金目標。

網球男女雙都摘冠 台灣隊單日3金

廿七歲的李智凱在二○一七年台北世大運奪下生涯首面國際綜合運動會鞍馬金牌，開啟奪牌之路，之後在雅加達亞運、拿坡里世大運都稱王，尤其在二○二一年東京奧運勇奪銀牌，更是台灣第一人。

最後一次參與世大運的李智凱前天退出全能決賽，全心準備鞍馬決賽，雖然上場前很緊張，但他告訴自己好好享受比賽，上馬後每套動作都執行到位，一氣呵成，最後完美落地，場邊教練林育信同樣興奮地振臂歡呼。

昨還出現小插曲，李智凱難度分原本為六．四分，林育信立刻向裁判申訴，最終確認難度分為六．五分，原來是李智凱動作太流暢，裁判一時疏忽漏記一項難度，所幸林育信反應快，助愛徒完成今年最高分，為九月杭州亞運尋求二連霸及世界錦標賽拚巴黎奧運參賽門票，增添不少信心。

壓軸登場的蕭佑然則獲得十四．九三三分，逆轉日本名將萱和磨的十四．六三三分，生涯首次在世大運奪牌，和李智凱包辦金、銅牌也締造台灣在世大運體操的歷史新頁。曾為聖在晚間的跳馬決賽也以十四．四一六分摘下銀牌。

網球方面，吳芳嫺／梁恩碩在女雙決賽克服首盤○比五落後，以七比五、六比四逆轉地主組合郭涵煜／蔣欣玗摘金；男雙許育修／黃琮豪也以六比三、六比三拍落捷克傑爾馬／史蘭卡，為台灣再添一金。

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