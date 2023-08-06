U12世界盃》台灣保留3強投 今決戰美國

第3棒黃譯皜首局敲出台灣隊首安，單場雙安、貢獻1分打點。

（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊儲備U12世界盃棒球賽冠軍戰能量，昨對美國隊保留投手戰力，4局上挨了致命滿貫砲，終場以3：11中斷7連勝，今晚面對暌違6年的台美爭霸，台灣隊推派高聖凱先發，另也準備兩強投待命，總教練陳明仁表示會用最好陣容應戰，力拚隊史第3冠。

羅宇彥1局下敲出帶有1分打點安打。（記者李惠洲攝）

昨爭霸前哨戰 體驗暴力打線

台灣隊長高聖凱今將在爭霸戰銜命先發。（資料照）

台灣隊昨開賽取得2分領先，美國隊展現打線威力，2、3局追平後，厄利從林品佑手中敲超前滿貫砲。林品佑不僅退場後落淚，賽後記者會也淚流不止，後來才透過隨隊人員轉述，「1顆失投變化球被逮中，很自責，也很對不起大家。」

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美國隊全場猛敲14安，陳明仁直言，美國打擊能力確實是世界最佳，投手的變化球和速度也讓我打擊無法發揮。台灣隊全場僅敲6安，陳明仁認為表現不及格。

今晚再強碰美國速球派投手，陳明仁也提醒打者棒子握短、揮棒快一點，球盡量打整顆，不要打擦棒、高飛和沒有營養球，希望冠軍戰好好發揮，盡量得分。

三壘手沈偉凡昨在守備時被厄利滑壘踢到腳，賽後跛腳離開球場，他說，「很痛，但不想下來，很擔心隔天無法上場。」

高聖凱今先發 葉壘坐鎮牛棚

台灣隊今晚推派高聖凱扛下冠軍戰先發，他預賽對墨西哥3局掉1分，最大武器是曲球，另外超級救火隊葉壘也在牛棚待命。

「這是非常重要的比賽。」陳明仁指出，保留3名投手投冠軍戰，提醒他們球不要偏高，「讓打者打不好，這是最重要的戰略。」

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