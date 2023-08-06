猿7局打爆龍 廖健富登雙冠王

猿隊廖健富暫居全壘打、打點雙冠王。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年全壘打王吉力吉撈．鞏冠昨連兩天開轟，本季第11轟緊追領先群，但廖健富更猛，單場3安猛打賞、3分打點，幫助樂天桃猿以8：4擊敗味全龍，拿下3連勝，和龍隊並列下半季龍頭。

開轟猛打賞 猿並列排頭

龍隊昨推出暫居勝投王的鋼龍，挑戰本季首位進帳10勝的投手，吉力吉撈3局下挹注火力，2分砲幫助球隊領先。不過，鋼龍7局遭遇大危機，被林泓育、林承飛和陳晨威連續安打後退場，接手的王躍霖先被陳俊秀擊出超前安打，廖健富接著補上2分砲。

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廖健富9局再敲出帶有打點的安打，單場3安，除了14轟超越獅隊林安可，52分打點也領先獅隊蘇智傑，暫居雙冠王。

廖健富說，當時已2好球，差不多的球就揮擊，前幾顆球沒能掌握，幸虧最後能有效調整。

生涯還未獲得打擊獎的廖健富，如今兩個項目都有機會，他維持一貫態度說：「球季進行中，還不敢想。」從7月奪下打擊MVP到現在，廖健富認為，打擊教練給予的觀念跟想法，對他保持打擊狀態幫助頗大。

猿隊先發投手曾仁和7局掉4分仍奪下勝投，但自5局捕手從宋嘉翔換成林泓育後他就未再失分。

猿隊總教練曾豪駒表示，曾仁和狀況其實不錯，最近球速也有回升，引誘球也能發揮功用，當時會換捕手的原因只是換個想法，避免讓對方打者持續掌握，「能逆轉比賽，每個人都是關鍵。」

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