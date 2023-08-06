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世大運》網球男女雙奪冠 預約「五金行」

2023/08/06 05:30

許育修／黃琮豪為台灣拿下睽違10年的男雙金牌。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕許育修／黃琮豪、吳芳嫺／梁恩碩昨天在成都世大運網球，分別贏得男、女雙打金牌，加上楊亞依、許育修／吳芳嫺都闖進今天女單、混雙決賽，女團積分水漲船高有望額外鍍金，台灣網球隊預約開起「五金行」，準備挑戰隊史最佳戰績。

吳芳嫺／梁恩碩逆轉中國組合奪下女雙金牌。 （大專體總提供）

吳芳嫺／梁恩碩 逆轉中國組合

吳芳嫺／梁恩碩在女雙決賽以7：5、6：4逆轉中國組合郭涵煜／蔣欣玗，勇奪金牌，「小鋼砲」梁恩碩也回報女單4強因爭議判決敗給郭涵煜之仇，她說，「很開心，讓輸球心情稍微變好。開賽搭檔有點緊張，我用笑容讓她放鬆，開心打就好。」

吳芳嫺坦承，太緊張到連球拍都揮不出去，還好經驗豐富的梁恩碩一直鼓勵，才能從首盤0：5絕地大反撲，「 想說該不會40分鐘被KO，乾脆放手一搏，沒想到越打越high。」

許育修／黃琮豪 輕取捷克對手

緊接登場的許育修／黃琮豪，以2個6：3輕取捷克的傑爾馬／史凱蘭卡，也助台灣打下暌違10年的男雙金牌；許育修還與吳芳嫺直落2解決日本組合，挺進混雙決賽，將和中國湯千慧／金雨全爭金，他信心滿滿說：「我覺得還是做好自己，只要把應有水準發揮出來，相信很有機會。」

楊亞依闖女單決賽

19歲的楊亞依則以6：2、6：3扳倒法國頭號種子蘿比，世大運處女秀勇闖決賽，將與郭涵煜拚女單金牌，她期許專注場上，克服客場劣勢封后。網球是台灣世大運傳統金庫，如今雙金到手已延續連10屆鍍金的優良傳統，若女單、混雙和女團再添金喜，加上梁恩碩女單銅牌，還有機會超越2017年台北世大運4金、1銀、2銅的最佳戰績。

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