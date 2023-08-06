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瓊斯盃女籃》雙陳保平安 台灣藍險勝菲國

2023/08/06 05:30

陳晏宇（左）狂飆全場最高20分。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕一度浪費14分領先優勢的台灣藍，昨靠著陳晏宇攻下全場最高20分，並在決勝節命中超前2罰，加上陳薇安倒數27.7秒的關鍵中距離命中，以89：85險勝菲律賓，拿下瓊斯盃女子組首勝。

陳薇安（記者方賓照攝）

陳晏宇飆20分 陳薇安讀秒進球

台灣女籃在6月亞洲盃敗給菲律賓，吞下隊史最難堪一敗，還破天荒降到二級，如今兩隊在瓊斯盃狹路相逢，台灣第四節被菲國拉出一波11：0的攻勢逆轉，陳薇安坦言，「其實一度有陰影浮現，但大家團結一心，而不是被一波帶走，這場有越來越好，但之後可以再更好。」

台灣藍由隊長劉希曄在決勝節的關鍵三分彈開啟反撲，儘管之後菲國靠罰球追平，陳晏宇最後1分鐘投進超前2罰，加上陳薇安的進球擴大差距，回報亞洲盃落敗的一箭之仇。

菲國不容小覷 台灣藍今抗日

即使菲律賓這次並未以完整陣容征戰瓊斯盃，但主力潔丹尼爾、貝兒娜迪諾都有隨隊，2人昨合拿29分，團隊命中率達51.7％，實力不容小覷。

台灣藍教練鄭慧芸給予球員肯定，她認為在亞洲盃後球員的狀態都調整得不錯，這次瓊斯盃主要也是為了杭州亞運備戰。陳晏宇則認為，即使對方並非以完整陣容出擊，但可以拿下第1勝，對球隊都是好的開始。

台灣藍今晚將對上日本，日本昨以76：65擊敗以年輕球員為主的台灣白。

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