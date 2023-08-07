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世大運》羽球混雙坐等金包銀 今台灣內戰

2023/08/07 05:30

李佳馨／葉宏蔚（見圖左起）今晚在羽球混雙金牌戰會師鄧淳薰／李芳至，台灣確定1金1銀入袋。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣混雙昨在4強戰皆傳回捷報！李芳至／鄧淳薰以21：12、27：25力退南韓陳勇／吉英彬；葉宏蔚／李佳馨以21：13、21：14擊敗日本瀧口裕斗／上村春奈，兩組台灣人馬今晚6點將在金牌戰會師，確定金包銀。

鄧淳薰／李芳至力退南韓，晉級金牌戰。（大專體總提供）

李芳至大贏家 進帳3牌

葉宏蔚／李佳馨今年曾在BWF美國公開賽奪冠，而世界排名16的他們為我國排名最高混雙搭檔。兩人在日前世大運混合團體金牌戰中打頭陣，卻不敵中國何濟霆／杜玥，雙方昨再度狹路相逢，台灣組合沒讓對方好過，以24：26、21：8、21：17奪逆轉勝。挾著復仇成功的氣勢，葉宏蔚／李佳馨在晚間4強戰發揮出色，以直落二擊敗日本組合，挺進金牌戰。

另一組混雙李芳至／鄧淳薰則對決南韓陳勇／吉英彬，首局以21：13輕騎過關，但第2局和對方一路拉鋸到27：25才勝出，收下關鍵一分，李芳至也激動跪地歡呼。

此外，李芳至和男雙搭檔柏禮維昨在8強戰先以21：17、21：10拿下4強門票；可惜晚間4強戰以24：22、12：21、16：21遭中國周昊東／何濟霆逆轉，無緣爭金，但李芳至這次世大運大豐收，連同混團、混雙，共進帳3面獎牌。

女單好手許玟琪4強戰碰上「剋星」中國韓悅，苦戰兩局以兩個15：21落敗，無緣金牌戰，進帳1銅。

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