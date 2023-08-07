世大運》最後驚天一躍 男子跳遠銀包銅

文華佑（左）、林佳興在男子跳遠項目勇奪1銀1銅。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣好手文華佑和林佳興昨在世大運男子跳遠決賽中，最後一跳雙雙繳出7公尺83，文華佑因次佳成績優於林佳興，奪下銀牌，林佳興銅牌，也是自2007年趙志堅後，台灣再度有男子選手在世大運跳遠奪牌，台灣田徑代表隊本次世大運共進帳1金、2銀、2銅。

一度被擠出前3 文華佑「銀」回信心

台灣體大的文華佑在這次世大運資格賽中，跳出7公尺93的個人最佳成績闖進決賽。昨日決賽第一次試跳繳出7公尺65，一度暫居第2，隨後遭中國、日本好手超車，還被擠出前3名，好在他成功把握最後一次試跳，繳7公尺83，躍居第2。

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世大運摘銀，文華佑認為信心幫助不小，「前陣子有點跳遠失憶症，最近才有把感覺抓回來。」只是依舊沒能越過8公尺，令他有些懊惱，「可能技術上沒那麼穩定跟成熟，這是很寶貴的經驗，必須在大比賽中展現自己才是最重要的。」

北市大學林佳興昨決賽第一次試跳就沒成績，但他不受影響，第二跳重整旗鼓繳出7公尺40，並在第六跳飆出7公尺83，和隊友文華佑一起登上頒獎台。中國選手以7公尺93奪金。

400接力部分，由宋郁鈞、陳玟溥、魏泰陞及林祐賢組成的男子接力代表隊，昨決賽跑出38秒86拿下第4，和第3名的南非僅差了0.03秒。至於台灣女子跳高全國紀錄保持人李晴晴，昨在世大運跳高決賽繳出1公尺80，拿下第11，無緣站上頒獎台。

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