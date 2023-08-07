U12世界盃》美國封王 記住了台灣沈偉凡

U12世界盃台灣隊名單

台爭霸又輸美

U12世界盃獎項

教頭直呼孩子們很棒

台灣隊在冠軍戰不敵美國隊，小球員難過掉淚。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊沈偉凡昨在冠軍戰帶傷上陣，忍痛扮演「抗美大將」，6局下驚奇敲出本屆首轟，全場包辦4分打點，一度帶來逆轉希望，可惜最終仍以4：10敗陣，難破冠軍戰對美國4連敗的魔咒，但台灣隊總教練陳明仁直呼，「小朋友已經表現很好了！」

沈偉凡單場2安、4分打點，包括一發2分砲，打回台灣隊所有得分。

（記者李惠洲攝）

美國隊昨大秀「力量球風」，最快飆出120公里的超強左投厄利，以4局6K封鎖台灣隊打線；三棒亨利無愧挺著本屆大會最強壯的稱號（180公分、104公斤），6局上扛出致命滿貫彈，率隊猛攻令人絕望的7分大局，完成2連霸、隊史第5冠，厄利獲選大會MVP。

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陳明仁坦言，台灣打擊完全被美國投手壓制，投手則壓不住對方打者，特別是2、3、4棒，打到讓小朋友沒信心投球，「美國的戰力實在是太強了。」

包辦台灣4分

沈偉凡相約U15見

沈偉凡為台灣隊帶來希望，無畏比他高23公分的先發厄利，4局下擊出追平戰局的2分二壘安打，霸氣高舉右手振奮全場；6局下大幅落後之下更不放棄，敲出石破天驚的首轟，讓人看見台灣隊的韌性。

沈偉凡原以為這發2分彈能帶來逆轉契機，最終仍無力反攻，讓他哭得很傷心，直到頒獎完才平復情緒受訪。他說，那一轟是抓直球，「拿到亞軍還是很高興，但沒奪冠有點不甘心。」

沈偉凡前天對美國被厄利滑壘弄到腳，跛腳離開球場，睡覺時還會痛，但昨天仍帶傷上陣，他不諱言，想跟大家撐到最後，擔心喊痛教練會換下去，「爸媽都有來看，很開心，希望跟隊友U15再見面。」

台灣隊難以克服「恐美症」，隊史4座亞軍都是因為輸美國，但相較上屆季軍，今年進步至第2，保持連續7屆U12至少前3名的優良傳統，世界唯一；委內瑞拉昨在季軍戰以9：8擊敗日本隊，奪下隊史第2座季軍。

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