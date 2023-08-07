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U12世界盃》高聖凱大氣 穩到不像個孩子

2023/08/07 05:30

台灣隊隊長高聖凱先發3局只失1分，即使最後輸球，仍感謝隊友們一起拚出亞軍。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕前晚接到冠軍戰先發通知，台灣隊長高聖凱沒有因此緊張到睡不著，滿場8000名觀眾的應援聲浪，對他來說成為一大刺激，面對身型大上一號的美國打者，高聖凱繳出3局掉1分好投，有效壓制對手。

昨天生日的葉壘（右）獲選大會明星隊最佳後援投手，台灣隊王牌邱亞恩則是最佳先發投手。（記者李惠洲攝）

無懼8000人聲浪

隊長稱職先發

高聖凱來自花蓮太巴塱少棒，由於昨晚擔綱冠軍戰先發的重責大任，親友團大出擊，光是來台南看球的人數就有近30名。高聖凱並未怯場，前2局僅被敲2支一壘安打、前3局無失分，可惜4局途中投出四壞就退場。

總教練陳明仁指出，前晚（5日）跟高聖凱說冠軍戰要先發，他也很願意扛下重任，「阿凱投球非常穩定，只是後段2次保送，可能是累了，當機立斷換下場。」

面對滿場觀眾，高聖凱直言投起來比較刺激，自認直球投得比較多，落後時大家都沒有放棄，「謝謝隊友們，幫我們打亞軍，希望以後國中可以再見面，也謝謝家人從桃園下來台南，我會繼續加油的。」

壽星葉壘昨接替高聖凱救火，4局上將傷害降至最低僅掉2分，只是6局上氣力放盡，總計2.1局掉6分，但他在預賽和複賽8.1局無失分，勇奪全明星隊後援投手獎，為12歲生日留下美好回憶，另一位入選明星隊的是先發投手邱亞恩。

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