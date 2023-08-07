李凱威開轟壯聲勢 下架屠龍手

錡龍（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕味全龍昨靠洋投錡龍先發6局飆9K只失1分，加上李凱威砲轟「老虎」黃子鵬有功，以4：3擊敗樂天桃猿，也讓陳俊秀和廖健富的兩發全壘打成空響，在下半季再度獨居龍頭。

龍隊李凱威敲出本季第3轟。（記者林正堃攝）

錡龍9K擒猿

葉總版本MVP

「MVP？我覺得錡龍耶！」龍隊總教練葉君璋對於單場MVP有不同想法，他認為錡龍投一休四的表現依舊穩定，並指出：「對到那麼強的球隊，但看他們出棒沒有很舒服。」

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錡龍的9K中包括連續3次三振掉目前全壘打王廖健富，他表示自己知道樂天是打擊很厲害的球隊，「可以做到的就是盡量讓球數領先，讓後面比較好投。」廖健富在錡龍退場後，8局上從王維中手中轟出陽春砲，以本季第15轟續當「轟王」。

這是錡龍來台初登板對樂天吞敗後再度面對「暴力猿」打線，就能迅速調整收到成效，美中不足的是6局上讓陳俊秀轟出本季第3轟，也是自己挨的第1轟，「我確實犯了一點錯誤，結果就付出代價。」

MVP則由4局下對黃子鵬開轟的李凱威拿下，他單場跑回3分，包括2局下觸身球上壘後的第1分，賽後本季對黃子鵬的打擊率高達6成36。左打的李凱威自認對低肩側投有優勢，「看球可以看得比較清楚，沒有特別做什麼功課，就是把自己想打的球打好。」

黃子鵬從過去兩季的「屠龍手」到今年對戰防禦率高達6.67，葉總認為這就是龍隊球員的成長，「已經打1、2年了，應該也要有所突破，我覺得成長滿多的。」黃子鵬吞下本季第7敗，自5月28日奪第4勝後連6場先發未嘗勝績。

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