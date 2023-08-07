晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

李凱威開轟壯聲勢 下架屠龍手

2023/08/07 05:30

錡龍（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／天母報導〕味全龍昨靠洋投錡龍先發6局飆9K只失1分，加上李凱威砲轟「老虎」黃子鵬有功，以4：3擊敗樂天桃猿，也讓陳俊秀和廖健富的兩發全壘打成空響，在下半季再度獨居龍頭。

龍隊李凱威敲出本季第3轟。（記者林正堃攝）

錡龍9K擒猿

葉總版本MVP

「MVP？我覺得錡龍耶！」龍隊總教練葉君璋對於單場MVP有不同想法，他認為錡龍投一休四的表現依舊穩定，並指出：「對到那麼強的球隊，但看他們出棒沒有很舒服。」

錡龍的9K中包括連續3次三振掉目前全壘打王廖健富，他表示自己知道樂天是打擊很厲害的球隊，「可以做到的就是盡量讓球數領先，讓後面比較好投。」廖健富在錡龍退場後，8局上從王維中手中轟出陽春砲，以本季第15轟續當「轟王」。

這是錡龍來台初登板對樂天吞敗後再度面對「暴力猿」打線，就能迅速調整收到成效，美中不足的是6局上讓陳俊秀轟出本季第3轟，也是自己挨的第1轟，「我確實犯了一點錯誤，結果就付出代價。」

MVP則由4局下對黃子鵬開轟的李凱威拿下，他單場跑回3分，包括2局下觸身球上壘後的第1分，賽後本季對黃子鵬的打擊率高達6成36。左打的李凱威自認對低肩側投有優勢，「看球可以看得比較清楚，沒有特別做什麼功課，就是把自己想打的球打好。」

黃子鵬從過去兩季的「屠龍手」到今年對戰防禦率高達6.67，葉總認為這就是龍隊球員的成長，「已經打1、2年了，應該也要有所突破，我覺得成長滿多的。」黃子鵬吞下本季第7敗，自5月28日奪第4勝後連6場先發未嘗勝績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。