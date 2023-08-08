第28人轉運 獅終於贏兄弟

獅隊江承諺本季初登板率隊止敗，也收下生涯第34勝。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕2個多月不知贏兄弟滋味，統一獅昨罕見開賽後連4局得分，一掃前6戰共得6分的低潮，加上先發投手江承諺本季初登板5局無失分的MVP表現，以6：0終止對戰兄弟8連敗，「餅總」林岳平直呼，「很久沒有贏兄弟了。」前次贏兄弟已是5月27日。

獅完封兄弟，終止對戰8連敗。（記者廖耀東攝）

補賽日先發

獅隊去年第一指名黃勇傳，昨敲出生涯首支二壘安打、首分打點。 （記者廖耀東攝）

江承諺勝投MVP

昨週一補賽適用第28人規定，獅隊把額外名額給了江承諺，他前3局僅被敲1支一壘安打，4、5局遇上失分危機都能化解，勇奪生涯第34勝，超越餅總獨居隊史10多。餅總指出，4局投比較閃，單局用30球，但整體看來，那局能化解滿壘相當關鍵。

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江承諺前8年都穩定吃下至少10場先發，今年下半季才上一軍，寫下生涯最晚紀錄。他說，一開始腰傷，調整到後面又拉到腳，5月才出賽，狀況一直調不回來，近幾場在二軍才比較好，「這場感覺還不錯，4、5局體力下滑比較快。」江承諺今天會先下二軍，下次登板要再討論。

四爺調3棒

高上壘率助攻

獅隊前4局就拿下過去6戰的總和6分，調往3棒的陳傑憲成功扮演催化劑。餅總指出，利用陳傑憲的高上壘率，串聯四棒有經驗的林益全，製造不需安打就能得分的機會。「神全」在1、4局分別靠滾地球、高飛犧牲打敲進2分打點。

內野手林祖傑扭傷腳踝，獅隊叫上黃勇傳頂替，前2打數棒打兄弟先發投手鄭凱文，包括生涯首支二壘安打、首分打點。昨賽前，黃勇傳累計13打數僅敲1安，這次升一軍綻放去年第一指名的光芒。

黃勇傳指出，突然被叫上一軍，心裡很開心，想起第一次上一軍時難免緊張，後來學著去克服、調適，「在二軍加強打擊的不足，狀況有回來，希望這個感覺和節奏能持續下去。」

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