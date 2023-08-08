聯盟重申6/26決議 判李宗賢出局

妨礙守備vs.正確跑壘圖解

未跑在三呎區

李宗賢（資料照）

已妨礙守備

〔記者龔乃玠、徐正揚、吳清正／連線報導〕針對富邦悍將李宗賢前天的妨礙守備爭議，統一獅教頭林岳平昨坦言這在季中總教練會議是討論重點，「擊球跑壘員只要跑在線內，有影響守備傳球或接捕，都構成妨礙守備。」聯盟昨也引用規章說明判決無誤，富邦領隊林華韋仍認定李宗賢未妨礙守備，但球團不會提出申訴。

悍將仍不服

但不提出申訴

由於上半季出現味全龍的妨礙守備案例，中職秘書長楊清瓏指出，聯盟趁6月26日新人測試會當天，就在天母球場召開總教練會議，針對6月初有跑者未跑在三呎區構成妨礙守備，由裁判組做出說明，並達成「有關擊跑員跑向一壘後段，應依規定跑在三呎區內」的決議。

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這項決議剛好說明前天李宗賢2局下跑向一壘時因跑在線內、並非三呎區，在獅隊提出輔助判決後，裁判認定他妨礙守備而收回富邦得到的2分。儘管前天富邦教頭丘昌榮不服判決被趕出場，林華韋也在賽後砲轟聯盟，但事實上李宗賢的跑壘明顯違規。

只是林華韋在聯盟說明出爐後，昨仍強調擊球跑壘員妨礙守備的構成要件不只偏離三呎線一項而已，希望大家能以更謙虛的態度面對這個play，也希望聯盟能再檢討，避免爭議再發生。

此外，下半季聯盟公告重播輔助判決不可挑戰「妨礙守備」，但前天裁判第一時間並非判決李宗賢妨礙守備，因此獅隊當下提出的挑戰重點，只是想看「跑者是否跑在線內」。獅隊捕手陳重羽就說，昨天傳一壘時發現有點壓迫，傳球角度有點不一樣，自己也因為急著傳，球有點偏掉，「投出去後，發現跑者在線內，我問裁判，可以挑戰嗎，他說覺得跑者跑在裡面就可以。

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