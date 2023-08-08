世大運》羽球混雙金包銀 台灣10金收尾

李佳馨／葉宏蔚（右）開心拿著金牌合影。（大專體總提供）

葉宏蔚／李佳馨「台灣內戰」勝出

羽球混雙金牌戰昨上演「台灣內戰」，李佳馨（右起）／葉宏蔚擊敗李芳至／鄧淳薰，順利奪金，台灣最終以「金包銀」收尾。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕葉宏蔚／李佳馨昨在羽球混雙決賽的「台灣內戰」以21：15、21：17擊敗李芳至／鄧淳薰，在台灣代表團的賽程最終日用「金包銀」完美收尾，為期12天的2021年成都世大運將在今天閉幕。

截至昨晚為止，台灣代表團本屆以10金、17銀、19銅作收，在115個參賽國中，獎牌榜排名第8，除了擁有「主場優勢」的2017年台北世大運，已超越上屆拿坡里的9金和32面獎牌，改寫台灣在境外參加世大運的紀錄。

請繼續往下閱讀...

混雙世界排名16名的葉宏蔚／李佳馨，上月在超級300系列美國公開賽奪冠，面對在世大運才組軍的李芳至／鄧淳薰，葉李配的實力和默契都高出一截，昨首局一路領先，儘管第2局因失誤過多在比賽前段打得拉鋸，但兩人在11：11時回穩連拿3分，並維持穩定分差，直落二收下勝利。

世大運12天賽事今閉幕

李佳馨在2017年曾和當時搭檔王齊麟拿下混雙金牌，由於上屆拿坡里沒舉辦羽球，李佳馨也順利完成衛冕，她表示，賽前知道要拚連霸確實有壓力，「但我告訴自己不要想太多，把該做的事做好，若一切都到位還是輸，就只能回家繼續練。」

羽球為台灣的獎牌庫之一，今年代表隊共進帳2金、1銀、2銅，葉宏蔚首次參賽包辦混合團體賽和混雙金牌，他笑說：「有2金很棒，這可能是最後一次參賽，也算是完美結束，但如果還能有第3面更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法