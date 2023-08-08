利馬挑戰賽》場邊沒教練 高承睿乒得亞軍

高承睿在利馬挑戰賽男單決賽遭佛雷塔斯逆轉，屈居亞軍。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲小將高承睿昨在2023年WTT利馬挑戰賽男單決賽先盛後衰，以1：4不敵世界排名30的葡萄牙名將佛雷塔斯，仍締造個人在WTT賽事最佳戰績，進帳2500美元獎金及280分積分，今天公布的世界排名將首度挺進前40。

個人WTT賽事最佳戰績

世界排名58的高承睿，這一站連續擊退阿魯納、羅伯斯和邱黨等頂尖高手，爆冷闖進決賽，寫下不少驚奇。高承睿在決賽遭遇35歲、生涯最佳世界排名第7的佛雷塔斯，首局輕鬆先馳得點，但第三局在7：3領先下錯失了2個局點未能拿下後，之後節奏都被對手帶著走，最終以11：5、8：11、12：14、9：11、5：11落敗。

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高承睿表示，「今天一上場感覺是占上風，但對手畢竟經驗老到，一路纏鬥，後面讓我打起來很不舒服。」雖然和生涯首座成人挑戰賽冠軍失之交臂，高承睿對自己的表現仍感到滿意，「這次賽前的目標原本是先闖進16強，沒想到能拿到亞軍。」

沒料到能晉決賽 臨時改機票

高承睿前幾戰都由智淵乒乓球館的師兄彭王維擔任指導教練，但昨天冠軍戰場邊教練席卻空無一人，小高表示，「彭王維和其他教練、隊友都已經飛往里約熱內盧準備下一站的挑戰賽，我也沒想到會打進決賽，只能臨時改機票。」高承睿表示，沒有場邊教練確實有影響，但這不能當成輸球的藉口。

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