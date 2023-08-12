好久不勝龍 兄弟12局再見安

兄弟岳政華單場6支4，跨場連續5打數安打。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕從落後3分追到平手再逼出延長賽，登錄16名野手全部派上場，中信兄弟昨把12局打好打滿，終於靠隊長王威晨擊出再見安打以4：3氣走味全龍，歷經45天後終於再次擊敗味全，也中止對戰4連敗。

兄弟隊長王威晨（中）12局下敲出再見安，隊友衝上場慶祝終結對戰味全5連不勝。（記者廖耀東攝）

歷時45天 王威晨領軍解鎖

戰況從第8局起變成牛棚大比拚，兄弟除第9局外每局都攻上得點圈，在延長賽更連續3局都有機會一棒結束比賽，雖然11局下錯失2出局滿壘的機會，12局下終於由王威晨挺身而出，從味全剛換上的左投羅華韋手中擊出生涯首支再見安打。

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中信派艾里歐先發，1局上2出局後才投9局，就被劉基鴻、李凱威、高孝儀連續安打，讓味全以3：0先馳得點，但從第2局起逐漸掌控局面，投完7局只失3分在平手時退場，來台連續2場出賽都是優質先發，為月底的洋將取捨取得有利地位。

岳政華鐵支 連續5打數敲安

味全鋼龍還沒登板雖握有3分領先，卻在第2、3局相繼被王政順、岳政華轟出陽春彈，5局下再被詹子賢適時安打扳平，雖也交出7局失3分的優質先發，退場時也無關勝敗，連續2場出賽都無緣成為本季首位10勝投手。

兄弟本季對味全勝率雖提升至0.294（5勝1和12敗），仍略低於統一獅對兄弟的0.300（6勝14敗），昨僅是繼6月27日後再次擊敗味全。岳政華單場擊出4安，只差1支三壘安打就可締造完全打擊，跨場連續5打數敲安追平生涯紀錄。

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