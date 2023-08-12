嘟嘟今幸福先發 締造連21年出賽

獅隊投手潘威倫生涯累計148勝，今將是相隔315天再度於一軍登板先發。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕相隔315天，「嘟嘟」潘威倫今天終於要在一軍亮相，於台南主場對富邦悍將登板先發，率統一獅隊挑戰4連勝，累計148勝的他喊話，「希望在生涯結束前達成150勝，這是重要的里程碑。」

相隔315天一軍登板

喊話衝刺150勝

41歲的潘威倫上次一軍出賽是去年10月1日在台南，也是對上悍將，當時他投5局失2分承擔敗投。久違先發，潘威倫表示非常期待，畢竟很久沒上來，心情興奮大過緊張，教練團沒設定局數和投球數，盡力去投。

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潘威倫登板將寫下連續21年在一軍出賽的中職紀錄，他感性地說，「從2003年進職棒到現在都待在統一，真的很幸福，過程中付出許多心力，背後有許多人幫忙，包括訓練員、防護員和醫療團隊，才能繼續在場上投球，很感謝他們。」

同為老將，37歲的樂天桃猿王溢正，日前在林子偉、王柏融的交易案被當作包裹人選，近期將轉戰新軍台鋼雄鷹；王溢正生涯累計75勝為中職史上最多勝左投，潘威倫148勝高居榜首。

潘威倫表示，選手轉隊心情難免複雜，不管球隊運作或生活作息都要重新適應，不過王溢正曾旅日，在中職投出不錯成績，經驗相當豐富，相信調適不是太大問題，「選手最重要的是有舞台發揮，轉隊有更多發展空間，對溢正不是壞事。」

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