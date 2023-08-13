龍象連日拚到飽 葉總贏球在意那1分

龍隊拿莫．伊漾12局上敲出高飛犧牲打，送回致勝分。

（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍昨與中信兄弟大演投手戰，還加碼送上中職史上第4次、同1對戰組合第2次連續2天12局打好打滿，味全靠拿莫．伊漾12局上擊出關鍵高飛犧牲打，助隊以2：1險勝兄弟中止3連敗。

又戰12局 拿莫致勝MVP

味全在延長賽連續3局有攻勢且一波比一波強，11局上2出局後雖中「滿壘計」無功而返，12局上1出局二、三壘有人情勢更好，拿莫．伊漾把球擊向中外野且距離夠遠，讓林孝程輕鬆跑回本壘攻下致勝分，12局下陳冠偉用13球連飆3Ｋ完美關門。

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挑戰兄弟跑壘違規失敗

「好像是第1次遇到連2天打12局！」味全總教練葉君璋指出，整個過程其實滿精彩的，兩隊選手也都盡最大努力，尤其球隊近況不是很好，每1分都很重要，「棒球就是這樣，有時候要得1分真的不是這麼容易。」

兄弟張仁瑋8局下執行觸擊後跑在界內，味全挑戰跑壘違規但裁判維持出局原判，由於跑上二壘的林志綱毋須退回一壘，2出局後江坤宇的二壘安打得以追平比數，葉君璋質疑的是，以後捕手遇此情況，是否就故意把球丟向打者，讓壘上跑者退回原壘，「我只能說，這很特別，如果我們丟到跑者，那1分就不用失了。」

拿莫表示，雖然在第8局才替補上場，不論如何要為球隊做點事，第12局因蔣少宏已把隊友推進到二、三壘，他只想把球打到外野，最近球隊戰績與打擊都不是很好，也許大家真的有點累了，但意志力仍很堅強，全隊還是很團結，也從比賽學到東西。

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