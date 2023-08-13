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「被註銷不是我不好」 福來喜感謝台灣

2023/08/13 05:30

兄弟註銷洋捕福來喜，昨賽後他進場接受球迷歡呼。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟昨註冊新洋投艾士特，今天立刻在一軍開箱先發，隨著捕手福來喜毫無意外被註銷，中職各隊重新回到全洋投路線，福來喜很清楚中職對洋將的規定，臨別前感謝台灣給他滿滿的愛，不排除明年回來打球的可能性。

味全龍賽後在林智勝（右三）帶領下，跳戰舞向福來喜致意。（記者廖耀東攝）

兄弟總教練彭政閔指出，考量至少3位重要投手的歸隊時間不明，加上鄭浩均要打亞運等於損失4位主戰投手，才會做出全洋投的決定，球隊很希望福來喜留下，甚至提出明年的合約條件，至於要把哪位洋投降二軍，空出一軍名額給艾士特，最慢今天賽前決定。

理解兄弟考量 不排除明年回來

福來喜認為，被註銷不是他表現不好，而是球隊需要投手，必須挪出1個名額給洋投，被告知時既不難過也不意外，下週他會隨隊北上從台北搭機離台，先返家與家人團聚，再準備打多明尼加冬季聯盟。

福來喜感性地說，2年前剛來時人生地不熟，感謝兄弟全隊把他當家人看待，很開心在台灣有個新的大家庭，成為中職第1位拿到最佳九人、金手套與總冠軍的外籍捕手都是物質上的，「我打心裡感謝台灣，敞開雙手與心胸歡迎我，給我滿滿的愛。」

艾士特表示，來台已4週，在二軍也準備一段時間，很興奮終於能在一軍比賽，根據初步觀察，台灣打者比較黏，味全第2至5棒要特別注意，希望把局數投長幫助球隊贏球，「我對球隊守備很有信心，投球策略不會改變，就是積極進攻好球帶。」

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