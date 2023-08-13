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嘟嘟有控球有速度 解危力致命

2023/08/13 05:30

獅隊潘威倫先發3局失5分，本季初登板吞敗。 （記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕41歲的統一獅潘威倫昨相隔315天再度在一軍先發、挑戰生涯第149勝，結果他先發3局失5分吞敗，雖寫下隊史最年長先發投手紀錄，卻也以103敗刷新中職最多敗紀錄；富邦悍將以7：3贏球後戰績獨居第1，總教練丘昌榮賽後仍稱讚潘威倫是「可敬的對手」。

悍將陳冠勳3局下登板化解滿壘危機，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

先發3局失5分

第149勝再等等

41歲又106天的潘威倫一踏上投手丘，就改寫郭源治締造的40歲又346天的隊史最年長出賽先發投手紀錄，且他不但三振富邦首名打者李宗賢，並以14球就取得三上三下，現場大螢幕也亮出最速球146公里。丘總就予以讚美，「那麼資深，控球還是很到位。」獅隊總教練林岳平則認為潘威倫的狀況不差，但遇到危機的壓制力不理想。

獅隊1局下先得分後，潘威倫在2局上就遭申皓瑋砲轟，比分追成1：1，3局上再遇亂流，單局被敲4支安打失4分，且用球數達51球，也讓獅隊照計畫啟動「雙先發」，4局上換上19歲新秀左投林詔恩。

富邦先發投手伍茲表現也不理想，他首局就送出3次保送，3局又留下無人出局滿壘的爛攤子，結果富邦果斷交由陳冠勳救火，先讓林益全擊出雙殺打，再讓潘傑楷擊出滾地球出局，不但漂亮化解危機，也只讓獅隊得1分，富邦維持5：2領先。陳冠勳關鍵的「2球解危」，且累計投2局無失分，拿下單場MVP。

獅隊1、3、7局3次滿壘合計只得2分，餅總賽後直言：「第3局是最糟糕的，他（陳冠勳）只花了兩顆球就化解危機，是這場在攻擊端最糟糕的部分。」

陳冠勳2球解危

悍將戰績獨走

伍茲兩場先發內容不佳恐被割捨，富邦有機會註冊新洋投瑞恩升一軍先發，獅隊雖中止3連勝，但敲定兩名新洋投布萊威和蘭道爾，有望下週先讓布萊威「開箱」。

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