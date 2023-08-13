嘟嘟求勝未果 2打點2雙殺打「全」坦了

獅隊林益全貢獻2分打點。 （記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕職棒生涯首次在一軍和潘威倫並肩作戰，林益全賽前就表示希望先幫他搶下149勝，結果他順利在首局就靠保送上壘送回第1分，只是3局同樣在滿壘局面卻擊出雙殺打，讓首次「全嘟連線」的結果並不美麗。

過去除了在國家隊，林益全和潘威倫都是對手，累計對戰171打數敲出49支安打（含5轟）、打擊率2成87，不及自己生涯累計逾3成打擊率，他說：「我剛進職棒時，是賢拜最顛峰的時期，現在他的球速沒有過往快，但控球依然精準。」

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林益全4、5月曾短暫下二軍調整，當時觀察過潘威倫的狀況，「他還是一直維持得很好，在二軍有時投1、2局，還是會視情況把2顆、3顆盡全力丟出來，是用經驗在玩球，球速沒有真正降很多，只是他現在變得更聰明，會去玩對手。」

林益全兩度滿壘失手

一如林益全所言，潘威倫首局就飆出146公里，且投出三上三下，只可惜獅隊1、3局滿壘時都各只得1分，加上他在3局遭遇亂流失4分，生涯149勝只能再等等。

值得一提的是，林益全在5局下敲安貢獻1打點，讓獅隊的前3分都跟他有關；7局下1出局滿壘再度輪到林益全，結果他又擊出雙殺打，單場2打點2雙殺打，「全坦」了。

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