瓊斯盃》阿巴西藍隊首秀 滅菲國職業隊

林庭謙 （記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕小老弟台灣白隊首戰對日本大學明星隊快意開紅盤，國家一軍的藍隊昨晚壓軸登場當然不能漏氣，生涯第一次打藍隊的阿巴西、「新台灣人」阿提諾及林庭謙聯手斬獲61分，最終以98：79輕取菲律賓職業隊，今日對上日本隊。

阿提諾（記者廖振輝攝）

與阿提諾、林庭謙 合攻61分

阿巴西 （記者廖振輝攝）

藍隊由旅外球星劉錚、林庭謙領軍，搭配阿提諾、阿巴西，美中不足是「台灣隊長」陳盈駿日前開刀無緣出賽，團隊仍想藉由這次比賽檢驗不足之處，並期待陳盈駿趕在杭州亞運歸隊，助台灣爭奪獎牌。

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今年取得本土球員資格的阿巴西，雖是替補上陣，首節火力全開，不僅秀扣籃美技，單節10投6中包括2顆三分球，進帳15分，全場攻下22分。他透露，「賽前有好好熱身，這是我穿上國家隊球衣首次在台灣第比賽，就是放開來打。」

由於陳盈駿缺陣，林庭謙必須兼任控衛一職，進帳16分、4助攻及5籃板，阿提諾更是縱橫禁區，攻下23分、9籃板，3人表現獲得主帥桑茂森好評。

菲律賓國家隊因備戰世界盃，改以PBA的Rain or Shine Elasto Painters前來赴會，並加上曾來台打過SBL九太科技的203公分艾凡斯及208公分的庫亞枚，但團隊默契不理想，全場無法沒帶給藍隊太多威脅，且命中率僅37.9％，更是輸球主因。

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