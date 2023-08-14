兄弟新洋投說到作到 大秀K功屠龍

艾士特（中）達成「賽後要上台跳舞」目標，期待家人未來也能來台。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟新洋投艾士特昨在一軍開箱，不但交出6局失3分的優質先發，還憑藉新武器橫掃球（Sweeper）大秀Ｋ功，帶領兄弟以5：3力挫味全龍，中職首勝與首座單場MVP同日到手，如願達成前天被註冊時定下「賽後要上台跳舞」的目標。

兄弟新洋投艾士特一軍首秀大展K功，助隊擊敗味全，同時拿下首勝和單場MVP。

（記者廖耀東攝）

首勝和首座單場MVP 同日到手

艾士特前3局每局都賞出2張老Ｋ，前5局只挨2支一壘安打，唯一失投是6局上被劉基鴻轟出3分彈，用92球投6局、被敲4安失3分，鄭浩均用42球接手3局無失分，只挨2安送出4Ｋ不遑多讓，拿下生涯首次救援成功，兩人最快球速都飆上150公里。

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艾士特指出，打線給他5分支援，誰拿MVP他都很開心，這場與捕手的策略很一致，如果可以重新來過，要檢討的是挨3分彈那球，最感謝內野有很多漂亮守備，讓他投球的感覺非常好，也深切了解為何兄弟的守備是聯盟最優。

艾士特表示，曾在波多黎各冬季聯盟打過3年，場邊氣氛與中職很像，但兄弟的應援方式真的很酷，讓球迷可以盡情參與，期待哪天家人也能來台體驗，「很高興球隊贏球，賽後可以上台跳舞，只是自己跳得很糟。」

新武器夠殺 6局飆9K

連同1日對味全二軍，艾士特連續2場都飆9Ｋ，他透露，自己本來不是三振型投手，直到去年學到近年最熱門的橫掃球，比正統滑球更犀利更能製造揮空，加上很多打者不曾碰過這個新滑球，對他的投球幫助很大。

鄭浩均後援3局無失分

總教練彭政閔指出，艾士特前5局都在掌控之中，看得出去年還在大聯盟的經驗與身手，因為前2場都打12局讓牛棚燒很兇，昨是牛棚日的鄭浩均自告奮勇擔任後援，即便投手教練王建民在接近40球時上場關切，看到林智勝準備代打重燃鬥志把第9局投完。

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