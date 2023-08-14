晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟新洋投說到作到 大秀K功屠龍

2023/08/14 05:30

艾士特（中）達成「賽後要上台跳舞」目標，期待家人未來也能來台。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟新洋投艾士特昨在一軍開箱，不但交出6局失3分的優質先發，還憑藉新武器橫掃球（Sweeper）大秀Ｋ功，帶領兄弟以5：3力挫味全龍，中職首勝與首座單場MVP同日到手，如願達成前天被註冊時定下「賽後要上台跳舞」的目標。

兄弟新洋投艾士特一軍首秀大展K功，助隊擊敗味全，同時拿下首勝和單場MVP。
（記者廖耀東攝）

首勝和首座單場MVP 同日到手

艾士特前3局每局都賞出2張老Ｋ，前5局只挨2支一壘安打，唯一失投是6局上被劉基鴻轟出3分彈，用92球投6局、被敲4安失3分，鄭浩均用42球接手3局無失分，只挨2安送出4Ｋ不遑多讓，拿下生涯首次救援成功，兩人最快球速都飆上150公里。

艾士特指出，打線給他5分支援，誰拿MVP他都很開心，這場與捕手的策略很一致，如果可以重新來過，要檢討的是挨3分彈那球，最感謝內野有很多漂亮守備，讓他投球的感覺非常好，也深切了解為何兄弟的守備是聯盟最優。

艾士特表示，曾在波多黎各冬季聯盟打過3年，場邊氣氛與中職很像，但兄弟的應援方式真的很酷，讓球迷可以盡情參與，期待哪天家人也能來台體驗，「很高興球隊贏球，賽後可以上台跳舞，只是自己跳得很糟。」

新武器夠殺 6局飆9K

連同1日對味全二軍，艾士特連續2場都飆9Ｋ，他透露，自己本來不是三振型投手，直到去年學到近年最熱門的橫掃球，比正統滑球更犀利更能製造揮空，加上很多打者不曾碰過這個新滑球，對他的投球幫助很大。

鄭浩均後援3局無失分

總教練彭政閔指出，艾士特前5局都在掌控之中，看得出去年還在大聯盟的經驗與身手，因為前2場都打12局讓牛棚燒很兇，昨是牛棚日的鄭浩均自告奮勇擔任後援，即便投手教練王建民在接近40球時上場關切，看到林智勝準備代打重燃鬥志把第9局投完。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。