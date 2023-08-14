自由日日shoot》割捨福來喜 洋將限令引熱議

兄弟人氣洋將福來喜遭球隊註銷，中職洋將政策再度引發話題。（取自中信兄弟粉絲團）

〔記者徐正揚、林宥辰／連線報導〕中信兄弟新洋投艾士特首次在一軍登板的同時，被註銷的主戰捕手福來喜一身輕裝步出洲際棒球場，正式宣告中職重新回到全洋投時代。由於福來喜是近年來少見的人氣洋將，今年明星賽還榮膺先發捕手，隨著他的離隊，來年洋將政策是否進行調整，兼顧比賽可看性和話題性，以及本土空間和球隊預算，再度被討論，值得中職聯盟季後通盤研究檢討。

台、日、韓職棒 洋將制度

明星洋將被註銷 走回全洋投老路

兄弟要尋求3連霸唯有全力衝刺下半季，選擇把4個洋將名額都留給投手德保拉、泰樂、艾里歐、艾士特，但被割捨的福來喜是史上第1位拿到最佳九人、金手套、總冠軍的洋捕，且在配球、引導、阻殺的出色表現，更獲得捕手出身的味全龍總教練葉君璋高度肯定：「這2年不管哪隊的捕手，都從他身上學到東西，兄弟去年如果沒有他，能不能2連霸，我覺得很難說。」

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連身為死忠兄弟球迷的中職會長蔡其昌也透露，他的小孩只要一到球場，洋將只會找福來喜要簽名與合照。兄弟啦啦隊於前天賽後帶領球迷最後1次跳他的應援曲，更是歷來洋將少有的禮遇。

根據中職2019年季後領隊會議通過的現行規定（排除新增球隊） ，各隊每年外籍球員最多同時註冊4人、一軍登錄3人、同時上場2人，以洋將月薪2萬美元起跳的基本行情，花在能吃局數的洋投身上才有高CP值，除非各隊願意做出改變，明確規定投手與野手的人數並增加球隊經營費用，否則中職的「清一色」洋投還會持續很長一段時間。

洪總：放寬名額 增加比賽可看性

新軍台鋼雄鷹明年升上一軍，比照2021年味全龍模式，可連續兩年多1位洋將名額運用，但一軍登錄的4洋將守位不可一樣。現行制度下，明年除台鋼必須使用洋砲，其他5隊再找外籍野手的機率應該不高。台鋼總教練洪一中對於洋將名額，想法仍和之前一致，昨他說：「洋將名額放寬，可增加比賽可看性，且至少1洋砲，像元年那樣各隊就有至少1投2野，日職也有放寬名額了。有人說這樣本土選手空間會被壓縮，但職棒比賽還是要考量可看性跟精采度。」

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