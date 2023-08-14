晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》割捨福來喜 洋將限令引熱議

2023/08/14 05:30

兄弟人氣洋將福來喜遭球隊註銷，中職洋將政策再度引發話題。（取自中信兄弟粉絲團）

〔記者徐正揚、林宥辰／連線報導〕中信兄弟新洋投艾士特首次在一軍登板的同時，被註銷的主戰捕手福來喜一身輕裝步出洲際棒球場，正式宣告中職重新回到全洋投時代。由於福來喜是近年來少見的人氣洋將，今年明星賽還榮膺先發捕手，隨著他的離隊，來年洋將政策是否進行調整，兼顧比賽可看性和話題性，以及本土空間和球隊預算，再度被討論，值得中職聯盟季後通盤研究檢討。

台、日、韓職棒 洋將制度

明星洋將被註銷 走回全洋投老路

兄弟要尋求3連霸唯有全力衝刺下半季，選擇把4個洋將名額都留給投手德保拉、泰樂、艾里歐、艾士特，但被割捨的福來喜是史上第1位拿到最佳九人、金手套、總冠軍的洋捕，且在配球、引導、阻殺的出色表現，更獲得捕手出身的味全龍總教練葉君璋高度肯定：「這2年不管哪隊的捕手，都從他身上學到東西，兄弟去年如果沒有他，能不能2連霸，我覺得很難說。」

連身為死忠兄弟球迷的中職會長蔡其昌也透露，他的小孩只要一到球場，洋將只會找福來喜要簽名與合照。兄弟啦啦隊於前天賽後帶領球迷最後1次跳他的應援曲，更是歷來洋將少有的禮遇。

根據中職2019年季後領隊會議通過的現行規定（排除新增球隊） ，各隊每年外籍球員最多同時註冊4人、一軍登錄3人、同時上場2人，以洋將月薪2萬美元起跳的基本行情，花在能吃局數的洋投身上才有高CP值，除非各隊願意做出改變，明確規定投手與野手的人數並增加球隊經營費用，否則中職的「清一色」洋投還會持續很長一段時間。

洪總：放寬名額 增加比賽可看性

新軍台鋼雄鷹明年升上一軍，比照2021年味全龍模式，可連續兩年多1位洋將名額運用，但一軍登錄的4洋將守位不可一樣。現行制度下，明年除台鋼必須使用洋砲，其他5隊再找外籍野手的機率應該不高。台鋼總教練洪一中對於洋將名額，想法仍和之前一致，昨他說：「洋將名額放寬，可增加比賽可看性，且至少1洋砲，像元年那樣各隊就有至少1投2野，日職也有放寬名額了。有人說這樣本土選手空間會被壓縮，但職棒比賽還是要考量可看性跟精采度。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。