晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

古林6.1局無失分 感謝「軒荅超人」

2023/08/14 05:30

劉軒荅7局登板救火，製造雙殺解危。 （記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「軒荅今天是我的超人！」古林睿煬昨以99球投6.1局無失分奪下第4勝和單場MVP，賽後露出燦笑稱讚7局登板救火的劉軒荅，因為他只用2球就製造雙殺解危，助獅隊以2：0完封樂天桃猿，而這2分都是由陳傑憲打回。

古林睿煬投99球先發6.1局無失分奪勝，助獅完封桃猿。（記者陳志曲攝）

「齒輪卡好 整個就很順」

昨役因雨延後開打，古林賽後透露其實投完前兩局的想法是「完蛋了，會不會投不完？」因為他前兩局都讓樂天打者攻佔得點圈，所幸3局在陳鏞基跳高接球策動漂亮雙殺後，也讓整個投球節奏都順了起來。

「我自己是形容齒輪啦，齒輪卡到之後就會整個順起來，3局化解之後，4局就整個順起來，一個危機遇到了就想法去撐，齒輪咬到了，就會很好丟。」古林認為精彩的地方很多，包括「基哥」那顆、陳重廷6局的背後接球，「最主要是軒荅那邊，一、二壘一出局，他上去就化解掉危機。」

對於古林表現，總教練林岳平是用「OK啊」來形容，「上次他對樂天投得比較掙扎，這場跟岱安搭配得也滿順暢。」古林前役對樂天只投4.2局失3分，吞下本季第2敗，這次雪恥成功，他說：「想辦法去攻擊打者，然後擊球交給守備處理，我們現在的守備也都很好，不用怕會守不住或怎麼樣。」

劉軒荅2球製造雙殺解危

陳傑憲在3局下1出局一、二壘有人擊出適時安打，貢獻唯二分數，但他在6局打擊時就因腿部不適無法全力衝刺而退場，餅總表示應無大礙。獅隊下半季雖暫居墊底，但目前和龍頭富邦悍將只有2.5場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。