古林6.1局無失分 感謝「軒荅超人」

劉軒荅7局登板救火，製造雙殺解危。 （記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「軒荅今天是我的超人！」古林睿煬昨以99球投6.1局無失分奪下第4勝和單場MVP，賽後露出燦笑稱讚7局登板救火的劉軒荅，因為他只用2球就製造雙殺解危，助獅隊以2：0完封樂天桃猿，而這2分都是由陳傑憲打回。

古林睿煬投99球先發6.1局無失分奪勝，助獅完封桃猿。（記者陳志曲攝）

「齒輪卡好 整個就很順」

昨役因雨延後開打，古林賽後透露其實投完前兩局的想法是「完蛋了，會不會投不完？」因為他前兩局都讓樂天打者攻佔得點圈，所幸3局在陳鏞基跳高接球策動漂亮雙殺後，也讓整個投球節奏都順了起來。

請繼續往下閱讀...

「我自己是形容齒輪啦，齒輪卡到之後就會整個順起來，3局化解之後，4局就整個順起來，一個危機遇到了就想法去撐，齒輪咬到了，就會很好丟。」古林認為精彩的地方很多，包括「基哥」那顆、陳重廷6局的背後接球，「最主要是軒荅那邊，一、二壘一出局，他上去就化解掉危機。」

對於古林表現，總教練林岳平是用「OK啊」來形容，「上次他對樂天投得比較掙扎，這場跟岱安搭配得也滿順暢。」古林前役對樂天只投4.2局失3分，吞下本季第2敗，這次雪恥成功，他說：「想辦法去攻擊打者，然後擊球交給守備處理，我們現在的守備也都很好，不用怕會守不住或怎麼樣。」

劉軒荅2球製造雙殺解危

陳傑憲在3局下1出局一、二壘有人擊出適時安打，貢獻唯二分數，但他在6局打擊時就因腿部不適無法全力衝刺而退場，餅總表示應無大礙。獅隊下半季雖暫居墊底，但目前和龍頭富邦悍將只有2.5場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法