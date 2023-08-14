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百萬級薪一哥空降 林泓育泰然

2023/08/14 05:30

林子偉加盟桃猿後，原本林泓育「薪一哥」的位置將換人坐。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕樂天桃猿預訂16日替林子偉舉行加盟記者會，也讓他有望以月薪百萬「空降」成為陣中薪一哥，取代隊長林泓育原本的頂薪地位。林泓育認為林子偉的層級無需多說，也直言：「每個人的價值不一樣，是不是最高薪，我覺得沒有任何影響。」

「價值不一樣 沒有影響」

樂天明起在桃園主場進行5連戰，前兩戰就因應最近和台鋼雄鷹的「林子偉交易案」端出菜色，明天先邀請轉披台鋼戰袍的王溢正、藍寅倫和翁瑋均擔任開球嘉賓，後天則預訂正式歡迎林子偉加盟。樂天領隊浦韋青表示基於規章精神，合約是承接台鋼與林子偉的合約，而據悉有望是一紙平均月薪達百萬的複數年合約。

喊話王溢正等他 不是玩笑話

月薪88萬的林泓育原是陣中最高薪球員，明年進入3年合約最後1年月薪為90萬，他日前祝福好友王溢正時因一句「等我一下，我合約快到了」，引發外界揣測他是否有意跟進到台鋼。昨林泓育指出那段話並非玩笑，只是目前制度面就是如此，環境充滿變數。

對於新隊友林子偉，林泓育坦言不熟，「我沒有跟他同隊過，也沒有比過賽，但畢竟他的經歷是有的，層級也不用多說，至少他在棒球領域是有經歷的，不管他去哪一支球隊都是好事。」

林泓育也不諱言很多人問過薪資問題，「談合約是你跟公司的協議，球團肯定你，大家都沒有話說，這是比較現實的。」他認為這樁交易對大環境來說是好事，有更多選手可以去適合的球隊發展。

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