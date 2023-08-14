晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

狀元郎交易 蔡其昌：流動是好事

2023/08/14 05:30

裁判長張展榮（右）生涯執法3000場，於台中洲際接受中職會長蔡其昌表揚。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職會長蔡其昌昨在洲際球場表揚裁判長張展榮生涯執法達3000場，對日前台鋼雄鷹與樂天桃猿進行重大交易，他認為，只要球員有流動，讓球員有更多表現空間，大家都要正向看待。

蔡其昌指出，有交易就是好事，前提是要符合聯盟規定，球隊也願提供交易機會，聯盟今天應會收到兩隊相關文件，將依規定進行審查，「目前是林子偉換藍寅倫、王溢正、翁瑋均，要等王柏融回到樂天再去台鋼，整個交易才算完成。」

蔡其昌表示，很多人在評論哪隊得利，但他覺得，只要完成就是合理，沒有得不得利的問題，「如果交易含王柏融，而且完成，台鋼需要門面，他很合適，樂天門面已經很多，也許沒那麼需要他，得不得利很難斷定，就是各取所需。」

蔡其昌認為，交易是總教練的思維，對樂天來講，王溢正3人目前不是一線，也有一定年紀，球團樂於讓他們出去，對洪一中而言，這些人可以強化隊形，讓老將帶小將，其他球隊當然也會嘗試，但要看能拿出什麼條件，「不然，多1個林子偉，誰會不要？」

葉君璋：各取所需 都沒虧

味全龍總教練葉君璋表示，這筆交易真的很好，本質是林子偉與王柏融一換一，「樂天不能說是賺，而是補到他們想要的林子偉，從90分變成95分，台鋼是新球隊，本來就需要資深選手，總教練洪一中很清楚他們，台鋼沒有虧，兩隊都得到各自需要的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。