狀元郎交易 蔡其昌：流動是好事

裁判長張展榮（右）生涯執法3000場，於台中洲際接受中職會長蔡其昌表揚。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中職會長蔡其昌昨在洲際球場表揚裁判長張展榮生涯執法達3000場，對日前台鋼雄鷹與樂天桃猿進行重大交易，他認為，只要球員有流動，讓球員有更多表現空間，大家都要正向看待。

蔡其昌指出，有交易就是好事，前提是要符合聯盟規定，球隊也願提供交易機會，聯盟今天應會收到兩隊相關文件，將依規定進行審查，「目前是林子偉換藍寅倫、王溢正、翁瑋均，要等王柏融回到樂天再去台鋼，整個交易才算完成。」

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蔡其昌表示，很多人在評論哪隊得利，但他覺得，只要完成就是合理，沒有得不得利的問題，「如果交易含王柏融，而且完成，台鋼需要門面，他很合適，樂天門面已經很多，也許沒那麼需要他，得不得利很難斷定，就是各取所需。」

蔡其昌認為，交易是總教練的思維，對樂天來講，王溢正3人目前不是一線，也有一定年紀，球團樂於讓他們出去，對洪一中而言，這些人可以強化隊形，讓老將帶小將，其他球隊當然也會嘗試，但要看能拿出什麼條件，「不然，多1個林子偉，誰會不要？」

葉君璋：各取所需 都沒虧

味全龍總教練葉君璋表示，這筆交易真的很好，本質是林子偉與王柏融一換一，「樂天不能說是賺，而是補到他們想要的林子偉，從90分變成95分，台鋼是新球隊，本來就需要資深選手，總教練洪一中很清楚他們，台鋼沒有虧，兩隊都得到各自需要的。」

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