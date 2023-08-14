1998年的中職 每隊可登錄12名洋將

針對兄弟人氣洋將福來喜被註銷一事，台鋼總教練洪一中表示：「洋將名額放寬，可增加比賽可看性」。（取自中信兄弟粉絲團）

〔記者吳清正／台北報導〕球迷可能很難想像，中職曾經每隊最多可以登錄12名洋將、每場最多可以使用8人，同時上場1人，也曾經每隊只能登錄2名洋將，這些都是特殊時空背景下的產物，幾乎不可能再出現。

1990年中職開打，當時球員來源不足，規定每隊可登錄5名洋將，每場最多使用4人，同時上場3人，1992年放寬為每場最多可使用5人。

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1996年台灣大聯盟成立，從中職挖角不少明星球員，戰力遭到淘空的中職要補充本土球員緩不濟急，於是從洋將著手，1997年修改外籍球員規定為每場最多可使用7名洋將，同時上場4人，1998年再改為每隊最多可登錄12名洋將，每場最多可使用8人，同時上場3人。

台灣大聯盟成立的同時，中職也遭受假球案的衝擊，票房腰斬再腰斬，平均每場觀眾人數從最高峰的6887人，到2000年只剩1676人，為了減少開銷，當年減為每隊只能登錄2名洋將，而且不得同時上場，一直到兩聯盟合併的2003年，才放寬為每隊可登錄3名洋將，每場可使用3人，同時上場1人，這也是實施最久的洋將制度。

2019年季後領隊會議通過，2020年起再放寬為每隊可註冊4名洋將，一軍登錄3人、同時上場2人，增加洋將使用的空間，避免洋將受傷或狀況不佳時，要登錄新洋將就必須註銷原有的洋將、當年不能再於一軍出賽。這次兄弟是因登錄新洋投後，註冊將達5人，因此割捨福來喜。

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