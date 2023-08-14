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加索進名人堂 難忘故友Kobe

2023/08/14 05:30

P.加索昨正式進入籃球名人堂，致詞時緬懷故友布萊恩。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA退役球星「西班牙鬥牛士」P.加索、「德國坦克」諾威斯基、「閃電俠」 魏德、「法國小跑車」帕克和馬刺總教練帕波維奇，正式進入奈史密斯籃球名人堂，加索致詞時緬懷故友布萊恩，帕克、帕總師徒情深，都讓場面更加溫馨感人。

加索曾攜手布萊恩為湖人打下兩座總冠軍，但Kobe和愛女吉安娜卻在2020年直升機墜毀意外罹難，無緣見證他進入名人堂，為此加索感性回應：「我很榮幸、也很幸運能夠加入這些了不起的人們，成為其中一員。兄弟，如果沒有你，我就沒辦法站在這裡。」

這位來自歐洲的傳奇中鋒還遙望天際，真情流露哽咽地說：「我多麼希望你跟Gigi能夠跟我們在一起，我很思念也深愛著你們。」

同進名人堂 帕總、帕克情同父子

帕克與帕總情同父子，已跟上昔日隊友吉諾比利、鄧肯腳步，榮膺名人堂成員，帕克說：「他就像我第2個父親，19歲加入聯盟，何其幸運才能完成這一切。這是難以置信的旅程，希望所有正在看的孩子，都能繼續懷抱偉大夢想。」

至於率馬刺5度奪冠的帕波維奇，則盛讚愛將帕克以小博大的努力付出，「我對他非常嚴厲、期望也很高，我為他的成就深感驕傲。」

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