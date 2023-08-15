瓊斯盃》朴智勳「轉台」 垂涎雞排、鳳梨酥

南韓安養KGC朴智勳（右）扮演球隊攻勢發動機。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕原本有機會隨隊參加奧運資格賽預選賽，但因舉辦地點在敘利亞，南韓政府不放行，朴智勳也改變行程，加入安養KGC到台灣參加瓊斯盃，他也扮演球隊攻勢發動機，加上高燦赫攻下15分，助隊以84：72擊退伊朗，收下2連勝。

擊退伊朗 助南韓2連勝

這次奧運資格賽預選賽辦在政局紛亂的敘利亞，不只南韓，台灣隊也為了確保球員人身安全放棄參賽。朴智勳表示，不能代表國家參賽確實可惜，但他後來也隨安養KGC參加瓊斯盃，這是他第3次來台，很喜歡台灣的景色，還有雞排跟鳳梨酥。

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上季在KBL勇奪年度第六人的朴智勳，在安養KGC多位主力出走下，成為球隊仰賴的大將，他這次在瓊斯盃也展現價值，對卡達斬獲9分、12助攻，對伊朗也有5分、3助攻。

高燦赫15分 教練是偶像

南韓昨贏球另一關鍵是22歲的射手高燦赫，他三分球5投4中，他提到，教練就是他效仿的偶像，讓在一旁受訪的總教練金商植笑得合不攏嘴，還力讚他本來就是很出色的射手，只是過去出賽時間太少。

南韓今天將對上連3場得分破百的美國加州大學爾灣分校，金商植表示，知道對手火力兇猛，但在場上就是盡全力表現。

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