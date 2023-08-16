新猿林子偉今亮相 阿銀保5成功

猿隊今正式迎來林子偉，新背號備受矚目。（資料照）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿透過交易送往迎來，今天將迎接前旅美好手林子偉加盟，包括合約內容、首次一軍出賽日和選用背號都備受矚目；樂天領隊浦韋青在記者會前先賣關子，只說雙方簽下複數年約，林子偉將選用陣中目前沒人使用的背號。

猿隊梁家榮連兩天比賽都在首局開轟。（記者塗建榮攝）

背號賣關子

不驚動陣中隊友

林子偉在大聯盟穿過73、5、30、37等背號，今年經典賽則選穿5號，前天台鋼登錄林子偉為「一日限定」狀元時，登錄背號也是5號。有趣的是，猿隊的5號主人，正是林子偉高苑工商時期隊友、小他一屆的「阿銀」梁家榮。

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浦韋青指出，林子偉選用的背號不會動用到現有選手背號，言下之意，梁家榮不必讓出背號，而他賽前也透露，球團不曾找他商量。

至於契約權轉讓給台鋼後，昔日球星王柏融留下的9號能不能選？浦韋青說：「其實球團沒特別跟球員說9號不能選，但基於隊友間的情感和默契，我想9號應該還會再空一段時間。」

梁家榮即將和昔日高苑學長同隊，他透露，林子偉出國發展後，兩人聯絡機會不多，過往對這位球星學長最大印象就是，先發守游擊之後，比賽後段還負擔起主力後援投手任務。

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