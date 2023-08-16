瓊斯盃》賀丹致命犯規 白隊遭絕殺

賀丹在讀秒階段出現致命犯規，反遭阿聯三分彈絕殺，台灣白吞首敗。（記者林正堃攝）

最後2分鐘還領先9分

林信寬（左）進帳11分、7籃板，連3場都有雙位數得分。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕最後2分鐘還握有9分領先的台灣白隊，最後關頭卻未能守成，台美混血的賀丹在讀秒階段出現致命犯規，讓艾爾沙貝比在最後1.6秒投進致勝三分彈，白隊以69：71敗給阿拉伯聯合大公國，吞下本屆瓊斯盃首敗，也無緣3連勝。

遭阿聯逆轉 台灣球迷驚呆

賀丹本有機會當功臣，他攻下全隊次高的11分，但比賽倒數11秒的兩罰沒進，情急之下出現拉人的違反運動精神犯規，讓阿聯在最後一波進攻投進帶走勝利的三分彈，也讓全場觀眾鴉雀無聲。

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賀丹懊惱地說，「罰球不準就得回去多練，或許進了比賽結果就有所不同。我真的很想贏，尤其是在這麼多支持我們的球迷面前，很不希望是以這樣的方式輸球。」

白隊在最後階段攻守失序，被對手拉出11：0的攻勢逆轉，總教練許皓程表示，輸球當然不開心，但比賽有輸有贏，這不失為是年輕球員成長的養分，自己作為教練在戰術應變和換人時機點都得更明確。

白隊的賀博拿12分，林信寬有11分、7籃板，他連3場都有雙位數得分進帳，斑霸10分、11籃板。

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