紅面棋王遭控性騷 周俊勳請辭亞運總教練

「紅面棋王」周俊勳遭爆料涉嫌性騷，昨晚發文請辭亞運圍棋總教練職務。（資料照）

女棋士蘇聖芳爆料被迫退隊

〔記者吳孟儒／台北報導〕「紅面棋王」周俊勳遭圍棋女棋士蘇聖芳指控性騷擾，及聯合其他棋士集體霸凌，蘇聖芳被迫退出亞運陪訓，周俊勳起初面對指控強調是子虛烏有，但昨晚發文致歉，並正式請辭亞運隊總教練職務。

蘇聖芳透過媒體爆料，自己在去年亞運圍棋培訓隊期間遭總教練周俊勳摸背，而她在警告對方制止後，周俊勳卻聯合其他棋士霸凌她，讓她苦不堪言，決定在今年1月底退出培訓隊。消息爆出後掀起軒然大波，國家訓練中心已通知中華民國圍棋協會組成調查小組，而周俊勳昨下午強調，認為蘇聖芳指控不實，自己願意配合調查。

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不過結果尚未出爐，周俊勳在晚間就發文請辭亞運總教練職務，他表示，面對任何言論他都虛心接受，「拍肩拍背的行為，我再怎麼自認為是鼓勵或加油，只要對方主觀感受到不舒服，這件事情上我就是絕對的錯」。

周俊勳願配合國訓中心調查

周俊勳也承諾，未來無論是在任何場合、環境，都不會與工作上的夥伴有任何非必要肢體接觸，他強調自己仍會全力配合國訓中心的調查，「協助釐清每一項指控，該負責的我一定負責到底。」

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