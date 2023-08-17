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3100萬綁定林子偉 超級猿兵週六上陣

2023/08/17 05:30

林子偉（右）從桃猿領隊浦韋青手中收下「天之驕子」匾額。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕林子偉昨披上25號戰袍，以2年4.5個月總額3100萬合約加盟樂天桃猿，寫下隊史第2大張合約紀錄。球團也宣布19日對統一獅的桃園主場比賽，將正式迎接「子海嘯」來襲，林子偉說，目標就是幫助球隊拿到冠軍。

林子偉披上樂天桃猿25號球衣，後天將在主場迎來中職生涯首戰。（記者陳志曲攝）

簽2年4.5個月

月薪超越鋒仔首年

關於林子偉的合約細節，領隊浦韋青表示不便多作透露，僅說月薪比當年陳金鋒平均月薪83.3萬的第1年高，加上激勵獎金超過百萬元。雖然林子偉打破陳金鋒紀錄，但沒超越2021年林泓育的3年3156萬元，排隊史第2。

昨樂天球團依循簽約新人傳統，致贈「天之驕子」的匾額，林子偉表示，很感謝台鋼選秀首輪就選他，也感謝樂天毫不猶豫促成交易，「相隔這麼多年，回到熟悉的台灣打球，非常期待、興奮。」

樂天發動罕見的狀元交易案，將冠軍王朝功臣王溢正、藍寅倫和翁瑋均送到台鋼。長年在國外打拚的林子偉說，國外很常發生交易案，自己也不排斥，「來到樂天是我的榮幸，他們拿過好幾座冠軍，來這裡就是希望能拿冠軍。」

林子偉在大聯盟打拚過5年，近2年轉戰小聯盟和獨立聯盟，但今年決定返台效力中職，他透露沒有考慮太久，最大轉折點是信仰，「我有的棒球天賦、成就，都是從信仰得來的。祂告訴我這時該回來，我相信祂為我所做的一切。」

信仰引路中職

選25號幸運數字

過去林子偉在大聯盟穿過73、5、30、37號，這些背號在樂天都有主人，最終選擇25號，林子偉指出，這是在美國獨盟的號碼，在紅襪小聯盟時期也穿過，感覺很熟悉，也是幸運數字。

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