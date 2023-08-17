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陳克羿鎖象披靡 20局完美的0

2023/08/17 05:30

6局上猿隊陳晨威沒收兄弟江坤宇安打，化解失分危機。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿陳克羿擦亮「新・兄弟殺手」的招牌，昨先發7.0局無失分，率隊以3：1擊敗中信兄弟。林子偉19日才要生涯初登場，樂天先打出3連勝高潮，下半季僅花17場就拿到10勝，5隊最快。

猿隊陳克羿成為兄弟新天敵。（記者陳志曲攝）

指叉球致勝 拚出猿3連勝

4局上成晉演出美技接殺守備。（記者陳志曲攝）

陳克羿對兄弟先發7局僅被敲4支安打，生涯初登板起連續3場對戰兄弟先發無自責分，追平2011年Lamigo洋投奔薩、2021年味全龍徐若熙，並列聯盟最長，而生涯對兄弟總計20局無自責，對戰防禦率仍是「完美的0」。

「沒有發現耶！」陳克羿不知對戰兄弟特別順手，反而認為對方左打多，比較難投，這場能壓制是靠春訓練的指叉球，牛棚教練林英傑指導出手方式，最近效果越來越好，「指叉有丟出來，讓對方多一個想法，打起來就不會那麼順手。」

陳克羿是2018年選秀進入桃猿，二軍苦熬4年，2021年差點被釋出，去年才登上一軍，今年成為本土輪值要角，戰績6勝4敗，防禦率僅3.16，有機會和中信鄭浩均爭奪新人王，但他笑說，「順其自然，不用想那麼多。」

陳克羿坦言，在二軍時看到當年和他一起進職棒的選手都上一軍，想說自己怎麼還沒有機會，只能一步一步努力，「進步最大的是心態，之前都會想太多，還沒丟就開始緊張。」

內外野兼具的林子偉，將在19日卡位打線，激發樂天野手競爭意識，昨二、游和外野都美技連發，特別是成晉跟陳晨威，分別在4、6局用美技沒收安打。陳克羿直言，「那2顆接到，對我幫助很大，投起來感覺差很多！」

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