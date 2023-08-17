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王柏融英雄一擊 與監督振臂連線

2023/08/17 05:30

王柏融（左）復出首戰驚豔日本火腿全場，賽後與投捕功臣一同站上英雄舞台。（取自pacificleague網站）

復出首打席

王柏融復出首打席就敲出生涯首支三壘安打。（產經新聞提供）

三壘打震撼全場

〔記者羅志朋／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨天本季一軍初登場，首打席就敲出日職生涯首支三壘安打，帶有2分打點，助火腿6：0擊敗羅德，賽後登上英雄舞台接受訪問，他首度全程用日文回答，「久違了，很開心，接下來我會繼續努力。」

王柏融前天首度升上一軍但未亮相，昨擔任先發8棒指定打擊，2局下1出局一、三壘有人，他相中森遼大朗148公里速球，一棒擊成左外野方向三壘安打，打下2分打點，相隔322天再敲安，更是睽違655天進帳打點。

王柏融首度在火腿新主場出賽就立大功，久違敲安上到三壘振臂吶喊，監督新庄剛志也高舉雙手歡呼，點燃單局4分攻勢成為致勝功臣。他透露，當時上場打擊非常緊張，能擊出安打真的非常開心。打滿全場的王柏融接下來3打席吞2K、獲1次保送，洋投龐塞先發6局無失分拿下本季首勝。

值得一提的是，8年前Lamigo桃猿在桃園球場媒體室舉行王柏融加盟記者會，昨林子偉在同一場地風光加盟樂天，隨後王柏融敲長打吸引台灣球迷目光，關注度絲毫不輸「樂天子海嘯」，台鋼雄鷹總教練洪一中曾說，「柏融在台灣知名度不輸任何球員。」

台鋼以狀元郎林子偉向樂天換來王柏融返台議約權及王溢正、藍寅倫、翁瑋均，領隊劉東洋日前表明，王柏融年底成為自由身，有高度意願加入雄鷹。

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