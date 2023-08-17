不追打引誘球 龍8分大局噬獅

龍隊吉力吉撈．鞏冠單場雙安、4打點，包括一發陽春砲。 （記者劉信德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕吉力吉撈．鞏冠昨開轟打下全隊第1分，並在連得8分的第6局擊出3分打點二壘打，助味全13：7逆轉統一獅，也讓林安可、陳傑憲和陳鏞基的全壘打變成空包彈。

味全最近打擊狀況低迷，昨把李凱威、吉力吉撈和林孝程調往前3棒，除了吉力吉撈打下4分打點，林孝程和埋伏在第8棒的蔣少宏都是3安打、2分打點。

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林安可擊出生涯第1支首局首打席全壘打，下半局吉力吉撈回敬1發陽春彈，都是本季第14轟，只落後桃猿廖健富1轟。

吉力吉撈表示，面對統一先發投手克維斯設定直球攻擊，全壘打那球剛好有掌握到設定的球路，雖然逐漸拉近和領先者的距離，但不會去想爭奪全壘打王，只要把球打紮實持續上壘，就是球隊最需要的。

克維斯前兩場先發都擊敗味全，投13局只失1分，飆出19K，昨前5局只被擊出2支安打，取得3：2領先，卻在第6局陷入亂流。他先保送吉力吉撈，再被擊出3支安打，統一接連換上邱浩鈞和黃竣彥都壓不住陣腳，味全以7支安打攻下8分，取得10：3大幅領先。

味全總教練葉君璋表示，昨前5局安打雖然不多，但球員並沒有輕易追打引誘球，這是好現象，也終於在比賽後段能發揮火力。

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