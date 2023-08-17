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瓊斯盃》首節緊咬美國 台灣白後繼無力

2023/08/17 05:30

台灣白賀博（右）上籃，遭對手封阻。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣白昨在瓊斯盃國際籃球邀請賽強碰不敗之師美國，首節還能緊咬比數，但第二節起受制於對手的嚴防，單節只得8分，比數也被拉開，終場以59：117吞下2連敗。

台灣白陳范柏彥三分球3投3中進帳9分。（記者林正堃攝）

美連3戰得分破百

以大學生為主體的美國隊在瓊斯盃大殺四方，連續3戰得分破百打爆對手，僅前役碰上南韓打得較艱辛，拿不到90分。台灣小將開賽給足對手壓力，單節團隊5顆三分球，首節打完僅落後5分，但第2節美國隊霍恩連續轟進4顆三分球，助隊取得雙位數領先，奠定勝基。

白隊賀丹攻下全隊最高18分、賀博12分，陳范柏彥三分球3投3中進帳9分。對於子弟兵表現，總教練許皓程坦言，輸球是在預料中，但還是希望球員能把握和美國強權對決的機會，從中汲取經驗。

賀家兄弟合攻30分

許皓程認為，第一節球員肯分享球，也都在原本設定的投籃位置出手，「可惜第二節對方防守加壓，加上我們體力下滑，又想用身體對抗去解決事情，才開始出現問題。」

不過，美國隊教練透納給予白隊好評，「他們打得非常有能量，雖然有從美國來的球員，但整合得很好，並不是一支好打的球隊，尤其第一節能拿到27分，表現很不錯了。」

美國隊多點開花，8人得分達兩位數，其中霍恩投進4顆三分球進帳全隊最高18分，洛意契登15分。

高燦赫拉尾盤 擊潰日本

南韓22歲年輕好手高燦赫昨在第4節獨攬17分，率隊突圍，加上帥哥射手裴炳俊轟6顆三分球、繳21分，兩人助南韓以97：89擊敗日本，拿下3勝1負。

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