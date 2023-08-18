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劉基鴻10次MVP 被期許看齊恰恰

2023/08/18 05:30

8局下劉基鴻敲出致勝2分砲，龍隊喜迎3連勝。 （記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍劉基鴻昨發揮四番價值，8局下擊出致勝「登頂彈」，率隊以3：1擊敗統一獅，狂掃3連勝，和下半季龍頭樂天桃猿已無勝差，年度戰績超越統一獅獨居第1。

獅隊洋投布雷克8局優質先發，卻苦吞完投敗。（記者塗建榮攝）

致勝2分砲

扛住四番使命

劉基鴻逮中布雷克偏高直球，一棒轟出左外野大牆，敲進追平中信張志豪的第12轟，並列聯盟第4多。劉基鴻本季已進帳全聯盟最多的10次單場MVP，表現出四番的樣子。

總教練葉君璋認為，劉基鴻表現好時，球隊氣勢都很不錯，葉總更說，他有表現出狀元的樣子，希望能扛住壓力，「第4棒角色不容易，希望他能像恰恰等人看齊，這是他要學習的。」

賞布雷克完投敗

龍、猿已無勝差

獅隊布雷克苦吞完投敗，劉基鴻敲2支長打都造成傷害。談到8局致勝轟，他說，7局看林智勝代打，發現都配直球，上去有做好心理準備，剛好是失投球，「教練相信我，就把他打回來。」

被葉總期許能向彭政閔等球星看齊，劉基鴻指出，每個人都想成為明星球員，「我覺得自己還不夠，希望再穩定一點，在球隊需要時跳出來。」

今年聯盟兩名完投敗投手克維斯和布雷克都是獅隊洋投，只是布雷克對龍隊連2場優質先發，葉總認為，捕手林岱安很精準掌握打者習性。

龍隊先發鋼龍花105球吃6局，平手局面退場，連2年雙位數勝投紀錄再等等，不過昨猛飆8次三振，本季114K穩居聯盟第1，領先德保拉的92次。

葉總指出，鋼龍投到2、3局就有點不舒服頭暈，「雖然身體有狀況，還是想辦法投到第6局，這對我們來說很重要。」

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