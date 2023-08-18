林子偉鎮內野 球風瀟灑自在

猿隊守備教練陳雁風（左）提醒林子偉在桃園球場的防守細節。。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕林子偉昨首度投入樂天桃猿賽前團隊練習，舉手投足都是矚目焦點。為了練球，他先體檢再到桃園球場，練完後回到壢新醫院，形成少見的「兩段式體檢」，全力備戰明天個人中職首秀。

猿隊林子偉昨在桃園球場做守備訓練。（記者陳志曲攝）

林子偉今年在美國獨立聯盟主守二壘，總計守331局，游擊只守9局，來到樂天能否鎮守游擊大關備受關注，昨賽前他在游擊防區守備練習約10分鐘，隨後因雨移到室內進行打擊練習，再以重量訓練收尾。

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昨首度隨隊團練

濕熱天氣成考驗

內野守備教練陳雁風指出，林子偉回到台灣要適應許多東西，包括比賽用球、場地，特別是氣候，美國較乾燥，台灣則潮濕悶熱，對體力和專注度會是考驗，「子偉旅美多年，又打過不少國際賽，相信很快就能適應中職。」

綜合守備跑壘教練鄭兆行表示，過去義大時期就看過林子偉，當時剛旅美發展，看起來有些瘦小，如今變得壯碩，他的加盟能刺激球隊內部競爭，產生良好化學效應。

鄭兆行說，林子偉運動能力出色，內野接傳手感超棒，守備瀟灑自在，以前打擊看起來「軟軟的」，揮擊沒有很用力球卻飛很遠，代表身體協調性一流。

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