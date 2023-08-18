晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林子偉鎮內野 球風瀟灑自在

2023/08/18 05:30

猿隊守備教練陳雁風（左）提醒林子偉在桃園球場的防守細節。。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕林子偉昨首度投入樂天桃猿賽前團隊練習，舉手投足都是矚目焦點。為了練球，他先體檢再到桃園球場，練完後回到壢新醫院，形成少見的「兩段式體檢」，全力備戰明天個人中職首秀。

猿隊林子偉昨在桃園球場做守備訓練。（記者陳志曲攝）

林子偉今年在美國獨立聯盟主守二壘，總計守331局，游擊只守9局，來到樂天能否鎮守游擊大關備受關注，昨賽前他在游擊防區守備練習約10分鐘，隨後因雨移到室內進行打擊練習，再以重量訓練收尾。

昨首度隨隊團練

濕熱天氣成考驗

內野守備教練陳雁風指出，林子偉回到台灣要適應許多東西，包括比賽用球、場地，特別是氣候，美國較乾燥，台灣則潮濕悶熱，對體力和專注度會是考驗，「子偉旅美多年，又打過不少國際賽，相信很快就能適應中職。」

綜合守備跑壘教練鄭兆行表示，過去義大時期就看過林子偉，當時剛旅美發展，看起來有些瘦小，如今變得壯碩，他的加盟能刺激球隊內部競爭，產生良好化學效應。

鄭兆行說，林子偉運動能力出色，內野接傳手感超棒，守備瀟灑自在，以前打擊看起來「軟軟的」，揮擊沒有很用力球卻飛很遠，代表身體協調性一流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。