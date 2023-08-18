王柏融不怕詞窮 轟上英雄舞台喊爽

火腿快意5連勝，王柏融（左）重返一軍連兩戰當英雄。（取自火腿官網）

〔記者吳清正／綜合報導〕暌違669天王柏融再度開轟，昨他對羅德3打數2安打，包括先馳得點的陽春全壘打，幫助日本火腿以5：0擊敗羅德贏得5連勝，讓連續兩天站上英雄訪問舞台的他直呼：「就是爽。」

王柏融3局下開轟，繞壘時握拳興奮大吼。（產經新聞提供）

王柏融前天本季一軍首度出賽，首打席就擊出2分打點三壘打，爭取到連兩天先發的機會，同樣擔任第8棒、指定打擊。

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第1球就紅不讓

連兩天驚豔全場

第3局王柏融首次站上打擊區，把羅德先發投手美馬學的第1球，1顆134公里的外角指叉球，轟出右外野全壘打牆，這也是他自2021年10月17日對歐力士以來的一軍第1轟。王柏融確認球出去後興奮地雙手握拳高呼，休息區的監督新庄剛志也起立為他鼓掌。

「感覺太棒了！」王柏融表示：「我很珍惜為日本火腿效力的機會，感謝監督、教練和所有支持我的人，這種心情才是我能回到這裡的決定性因素。」

第6局王柏融再把1個中間偏高的滑球打成右外野安打，日本火腿起用代跑，王柏融全場3打數2安打、1打點，本季打擊率來到0.500。

王柏融在賽後的英雄訪問中表示，有很多球迷來為選手加油，包括台灣球迷來到新球場，真的很感謝。被問到打出久違的全壘打的感覺，他說：「就是爽，在新球場的第2場比賽就能開轟，對自己是很大的肯定。」

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