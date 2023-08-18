瓊斯盃》三分雨炸阿聯 台灣藍校準星5連勝

「新台灣人」阿提諾（右）昨11投全進，進帳全隊最高24分，助台灣藍擊敗阿聯拿下5連勝。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣藍隊昨在瓊斯盃國際籃球邀請賽投籃命中率高達56.9％，並砍進13顆三分球，終場以103：85大勝阿拉伯聯合大公國，寫下5連勝，和美國隊同為不敗之師。

「小飛人」劉錚（左）賽前練投找回手感，昨貢獻18分。（記者羅沛德攝）

飆13顆三分球 投籃命中率56.9％

前天休兵1天的藍隊，昨重返戰線就展現火燙手感，「新台灣人」阿提諾11投全進，進帳全隊最高24分，林庭謙17分、8次助攻，劉錚18分、5次助攻、5個籃板，李啟瑋斬獲12分，最近的話題人物林秉聖則獲得10分。

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「小飛人」劉錚擺脫瓊斯盃前兩場17投3中的低潮，如今手感逐漸加溫，近兩戰25投12中。他透露，一早有先去練投找感覺，很開心狀態能提升，希望最後3場能繼續保持。

阿提諾砍24分 11投全中

PLG富邦勇士主帥許晉哲昨天擔任電視球評，旗下子弟兵曾祥鈞前役對伊朗沒上場，這回沒在許總面前漏氣，砍進2顆三分球，進帳11分，他表示，「許教練都來了，我當然要認真一點。」

藍隊投籃命中率、三分球，都創下5戰以來新高，也是首度單場得分破百。總教練桑茂森對球員表現很滿意，他表示，阿提諾坐鎮禁區，讓射手群獲得更多出手機會，往後如果遇到身材更高大的球隊，內、外就必須展現一定能力，才能提升競爭力。

藍隊今晚7點將和3連敗的台灣白隊上演內戰，劉錚也從9年前的白隊新秀，成為藍隊資深球員。他表示，白隊依舊保持以往該有的拚勁，也是基本態度，整體陣容及賀氏兄弟都很有潛力，相信會是場精彩的球賽。

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