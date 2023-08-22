攻阿福金手套下家 蔣少宏有葉總靠

龍隊捕手蔣少宏先發蹲捕勝率高達0.731，成為金手套大熱門。

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〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟外籍捕手福來喜前天離台後，確定本季無緣連霸金手套，也讓這個獎項形成各隊「土捕」戰場。除了2屆金手套林岱安重回競爭行列，蔣少宏更是先發蹲捕勝率超過7成，協助味全龍迎接戰績高潮，今晚龍軍挑戰復出一軍的最長連勝紀錄。

前兄弟洋將福來喜是中職史上首位洋捕金手套。（資料照）

蔣少宏上半季大多在二軍，6月升一軍後就曾蹲捕6連勝，近期再迎接5連勝，助隊在天母3戰橫掃統一。連獅隊首席教練高志綱都說，蔣少宏比前2年的自信感更強，跟投手的配合篤定，不會因為思考過程中的猶豫而影響接球和擋球。

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獅隊林岱安重回金手套競爭行列。（資料照）

總A教的配球像阿福

中職本季各隊先發蹲捕勝率

先發勝率居首

今年至少出賽30場的捕手中，蔣少宏先發蹲捕勝率7成31傲視全聯盟，穩定龍軍下半季投捕，攻上聯盟第1，頗有去年福來喜帶領中信兄弟拉尾盤的影子。開季前2個月苦蹲二軍期間，「配球」正是他主要課題。

蔣少宏指出，在二軍重整在一軍的缺失，過去投手挨打會分不清是打者打得好、還是投手失投，會覺得是自己的錯，「現在當下就會弄清楚，比出讓投手有自信丟球的配球，不會讓他們感到有壓力。」

受限洋將名額被註銷的福來喜，去年熬過辛苦的二軍時光，上一軍蹲58場率領中信狂掃37勝，成為超人氣的冠軍洋將，也帶給土捕許多刺激。蔣少宏就說：「其實福來喜的配球，跟葉總教的有點像，聚焦在讓打者不舒服，這對往後的配球很有幫助。」

踢館獅拚6連勝

遇勁敵林岱安

今年各隊捕手輪替更頻繁，彼此數據相差不大，誰能在「後福來喜時期」奪下金手套，戰績將是重要指標。高志綱也說，年度戰績越好確實越有利，就像大家都在看投手上場會不會贏，捕手也是如此，如果上場蹲捕球隊都贏不了，一定有它的原因。

龍獅是年度戰績前2名球隊，陳重羽扮演上半季獅隊封王功臣，但林岱安強勢回歸後前3場蹲捕引導的投手合計僅掉1分，有機會拉尾盤挑戰第3座金手套。今晚龍獅再對壘，味全要拚復出一軍首次6連勝，兩軍不僅是年度戰績之爭，也關係捕手金手套的走向。

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