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悍將8新秀球員全簽 還加碼2人

2023/08/22 05:30

悍將已與今年選進的8名新秀球員完成簽約。 （資料照，中央社）

〔記者龔乃玠、林宥辰／連線報導〕富邦悍將昨宣布跟8名新秀達成簽約共識，除了合計簽約金破2千萬，也成為今年最快完成全部新秀簽約的球隊；富邦第1指名王念好是本屆U18世界盃台灣隊長，同樣獲統一獅和樂天桃猿第1指名的林佳緯、邱鑫，都有望在本週公布簽約金。

富邦去年未能跟林華偉簽約，今年選秀沒選到「空氣」，跟王念好、陳聖文、林旺熙、高捷、林育辰、李祐賢、陳愷佑與林莛淯談定簽約條件，另也網羅2名自主培訓球員楊皓然、爾曼羅索普，共10人將於近期完成合約簽訂及相關程序。

王念好將參與31日開打的U18世界盃，獲得富邦2.5年合約，包括簽約金555萬、月薪9萬，附帶激勵獎金175萬，而總教練丘昌榮認為季末有機會上一軍的第2指名陳聖文，簽下1.5年合約包括簽約金410萬附帶激勵獎金70萬。

獅、猿1指簽約金

本週公布

此外，獅隊選進外野手林佳緯等7名新秀，領隊蘇泰安表示今或明天就會公布全部新秀的合約內容。樂天桃猿也選進外野手邱鑫在內的7名新秀，領隊浦韋青表示談約進度順利，希望本週有好消息。林佳緯和邱鑫都是U18國手，也都是500萬以上簽約金的大物，浦韋青就說：「今年邱鑫的簽約金，也有可能接近去年的宋嘉翔（520萬）。」

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