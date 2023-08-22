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自由日日shoot》做球給柯、郭 籃協搞瓊斯盃政治秀

2023/08/22 05:30

因永齡基金會贊助瓊斯盃，籃協找郭台銘（中）擔任台灣白隊領隊，也在比賽期間到場觀賽。（資料照）

〔記者吳孟儒、王元鴻／新聞分析〕剛落幕的威廉瓊斯盃名為國際賽，壓軸的台韓之戰和頒獎典禮安排民眾黨總統參選人柯文哲擔任要角，本屆瓊斯盃與柯文哲並無關連，籃協此舉以瓊斯盃服務特定政治人物，引起諸多質疑，把國際賽秒變菜市場盃。

柯文哲（前排左）現身瓊斯盃冠軍戰當頒獎人，引發外界質疑籃協「做球」給特定政治人物。（資料照）

柯文哲當頒獎人 引發質疑

柯文哲前晚現身瓊斯盃台韓戰場邊，坐在場邊第一排正中央席位，賽後並擔任本屆比賽最受矚目的MVP獎項頒獎人，柯文哲受訪時雖拒絕「政治提問」，不過身兼籃球協會理事長的彰化縣議長謝典林把場面「做」給柯文哲，政治操作意圖明顯，喪失全國性人民團體的高度，也讓瓊斯盃的神聖性蒙塵。

本屆瓊斯盃是武漢肺炎疫情緩和後首次復辦，獲得教育部體育署820萬元鉅額補助。體育署官員表示，「瓊斯盃原是我國被國際奧會拒於門外時期，經各界努力邀請其他國家來台舉辦的比賽，給台灣選手出賽的舞台，也是國人在苦悶年代重要的精神寄託。」瓊斯盃這塊招牌堪稱台灣籃壇「聖盃」，也一直受到政府支持，沒想到淪為政治算計的場子。

籃壇聖盃染色 球員變配角

近期總統大選增溫，候選人之間為求勝選，彼此利益交換的傳聞不斷，前天柯文哲受邀現身瓊斯盃，與謝典林在場邊言語交談畫面，都是媒體捕捉的焦點，反倒讓在場上奮戰的球員變成政治話題的配角。不少媒體大陣仗包圍謝典林，都是詢問他與柯文哲的對話是不是討論「郭柯配」，但謝典林澄清自己並沒有和柯文哲聊到郭台銘，不知道郭柯配是否會成真。

籃協面對質疑 回應：邀長官觀賽

郭台銘因永齡基金會贊助瓊斯盃擔任而台灣白隊領隊，謝典林早表態支持郭台銘，被媒體問及邀柯文哲到場觀賽和頒獎的理由，謝典林說：「就是邀請大家一起來熱鬧，讓大家能接觸瓊斯盃。」對於外界的質疑，籃協只簡單回應：「都有邀集長官們來觀賽，無需過多揣測。」只是柯文哲到底是什麼層級的長官？

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