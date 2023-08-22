羽球世錦賽》周天成有驚無險 偕雙嬌抵次輪

白馭珀拚倒小她8歲的對手。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女將白馭珀昨在世界羽球錦標賽女單首輪上演驚奇逆轉秀，耗費1小時又2分鐘以20：22、21：19、21：13逆轉世界排名57的馬來西亞吉蘇娜，32強將遭遇中國奧運金牌陳雨菲；台灣一哥周天成、二姐許玟琪皆安抵次輪。

周天成安抵羽球世錦賽次輪。（資料照）

白馭珀逆轉小8歲對手

32歲、世界排名23的白馭珀生涯世錦賽最佳成績為2015年的16強，去年在首輪止步。昨碰上年僅24歲的吉蘇娜，小小白連兩局陷入苦戰，尤其第2局一度以6分大幅落後，但她發揮耐心連續調動對手，趁著吉蘇娜體力下滑扳平戰局。決勝局小小白的體能明顯優於小她8歲的對手，最後順利取得勝利。

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白馭珀表示，「雖然24歲很美好，但32歲也是個黃金歲月，我隨時做好準備！」至於下一戰又碰上陳雨菲，小小白認為，會盡力打得更強勢。

至於首度出征世錦賽的許玟琪，昨以21：10、23：21力退世界排名40的西班牙阿爾蘇門迪，今將對決泰國一姐依瑟儂。

周天成昨在男單首輪碰上瓜地馬拉世界排名53的老將科登，雖然他排名不高，但他在前年東京奧運拿下第4，為當時的大黑馬，實力不容小覷。昨科登在首局也給足小天壓力，一度領先，但技術暫停後，小天抓到節奏，穩穩以21：16、21：9收下勝利。

此外，混雙楊博軒／胡綾芳、女雙李佳馨／鄧淳薰以及張淨惠／楊景惇首勝皆順利開張。

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