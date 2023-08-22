殷小雯美次巡賽封后 感謝中信銀

中信銀贊助的「中國信託女子高爾夫之星」旅美高球好手殷小雯，在LPGA次巡賽野馬女子高爾夫菁英賽奪冠。（取自Epson Tour官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅美高球好手殷小雯昨在LPGA次巡賽野馬女子高爾夫菁英賽以低於標準桿12桿的132桿封后，這也是她進軍美國職業賽場後所拿下的第3座冠軍，並笑納3萬美元（約95萬台幣）獎金。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）殷小雯，年僅18歲，這週在野馬女子高爾夫菁英賽表現出色，她在首輪推桿狀況極佳，尤其在第11到15洞連續5洞抓下博蒂，並以66桿繳卡；殷小雯在第2回合火力全開，共獵下8博蒂，吞2柏忌，繳出66桿、以總桿132桿獨居領先。

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最後一日因森林大火導致球場空氣品質未達標準，考量選手與工作人員的安全，大會取消第3回合，殷小雯憑著兩回合低於標準桿12桿的優異成績奪冠，拿下繼去年持火者錦標賽與法蘭奇利克慈善菁英賽後的第3場職業冠軍。

台灣好手盧昕妤並列第4

殷小雯去年轉職業即高捧兩座美次巡冠軍，獲頒最佳新人，並以Epson Tour獎金排行榜第2名提前取得LPGA資格。今年她以LPGA為主戰場，目前共有4場比賽晉級決賽，殷小雯說：「這個勝利對我來說意義重大，因為上半年在LPGA度過漫長賽季，這次奪冠讓我對接下來LPGA的賽事充滿信心。」殷小雯感謝中國信託銀行的支持，未來將繼續努力。

中國信託銀行贊助的女將程思嘉、彭婕，也在本賽事分別以總桿142及143桿並列第29、第35名；另一台灣好手盧昕妤則以總桿138桿拿下並列第4。

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