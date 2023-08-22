亞錦賽》男排逆轉巴林 分組第一晉複賽

台灣男排以分組第1晉級12強複賽。（陳建禎提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕台灣男排昨凌晨在亞洲男子排球錦標賽預賽，以局數3：2（23：25、22：25、25：21、25：22、15：11）逆轉亞洲挑戰盃亞軍巴林，以分組第1晉級12強複賽。

台灣隊這次在亞錦賽和蒙古、巴林分在D組，由於蒙古退賽，我國以逸待勞先取得1勝；昨強碰勁敵巴林，台灣男排展現絕佳抗壓性，丟掉兩局後上演大逆轉。陣中資深球員「黑狗」陳建禎說：「其實前兩局都有機會拿下來，可惜接發球較不到位，但陷入落後大家反而能拋開壓力，各司其職。」

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台灣隊在7月挑戰盃拿下第9名，之後有部分成員飛往中國成都參與世大運，陳建禎透露，亞錦賽前特別和今年企排冠軍連莊男排交手，增加實戰經驗。提起這陣子心境上轉換，他說：「心態上沒那麼緊繃了，剛回來的時候我會太期待大家應該怎麼做，有點操之過急，無形中給大家也給自己太大的壓力。」

陳建禎認為，隊友們的條件、能力都很好，只要發揮出來，相信會造成對手不小壓力；但他也點出目前球隊問題，包含發球威脅性不足、失誤率偏高，接發球穩定度得提升，他也鼓勵大家要開心打球。

今為大會休兵日，台灣隊預計明晚登場，對手為其他組別的分組第2，得視抽籤結果決定。

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