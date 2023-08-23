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一棒破僵局 高孝儀惜福

2023/08/23 05:30

味全高孝儀9局上敲出關鍵安打帶有2分打點，助味全奪勝。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕味全龍高孝儀第9局擊出打破僵局的2分打點安打，2：0擊敗統一獅，味全贏得6連勝、對戰4連勝，高孝儀拿下暌違2年多的單場MVP。

高孝儀敲出關鍵安打，隊友比手勢為他喝采。（記者廖耀東攝）

暌違逾2年 再獲MVP

味全前8局遭到統一先發投手古林睿煬封鎖，只擊出2支安打，最多上到二壘，第9局掌握統一換投的契機，1出局後李凱威和張祐銘連續安打攻佔一、三壘，代跑的林孝程再盜上二壘，高孝儀適時安打連得2分。

高孝儀前3次打擊無安打，他表示，第9局站上打擊區只有1個想法，無論如何都要把三壘跑者送回本壘，想了很多不用安打也能得分的攻擊策略，沒想到擊出二壘打連得2分，不過，這場比賽投手、守備都有很大貢獻，自己只是剛好打下分數。

被悍將釋出

轉隊重生

高孝儀上一次獲選單場MVP是效力富邦悍將時期的2021年7月17日，當時對中信兄弟打出生涯新高的5支安打，這一次只靠1安就獲獎。高孝儀表示，這兩年之中經歷了被釋出，很珍惜還能繼續打球，很高興來到新球隊終於有所貢獻。

高孝儀上週末開始擔任第3棒，首場就有雙安表現，昨再打出關鍵安打，總教練葉君璋表示，這是打擊教練高須洋介的建議，他看到了高孝儀有這個能力。高孝儀表示，高須教練對於老選手的調整不會干涉太多，但會在攻擊策略上提供想法做參考，對大家幫助都很大。

味全擒獅 對戰4連勝

味全上半季對戰統一只有4勝1和10敗，下半季取得5勝1和2敗的絕對優勢，葉君璋表示，統一上半季的確狀況很好，下半季也不是不好或不想贏，只是在已取得季後賽資格的情況，不太會冒險去做一些事情，這就給了味全機會，尤其這場投手群表現優異，郭郁政有很好的5局先發，王維中也有很好的2局，陳冠偉和林凱威各投1局也持續壓制，讓球隊立於不敗之地。

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