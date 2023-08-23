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8局無失分 古林睿煬不「完」美

2023/08/23 05:30

古林睿煬（記者廖耀東攝）

錯過首次完封、9局完投

〔記者吳清正／嘉義報導〕統一獅古林睿煬昨天只用90球就投完平生涯最多的8局，只被擊出2支安打無失分，但是未能獲得任何分數支援，最後也錯過生涯第1場完封和第1場9局的完投，他雖覺得有些可惜，仍認為當下換投是最好的決定。

古林睿煬一開賽連續解決16名打者，包括6次三振，第6局1出局後才被蔣少宏擊出第1支安打，他表示，有注意到前5局沒有被上壘，不過，被擊出第1支安打後並沒有沮喪或其它負面情緒，只想製造雙殺結束味全攻勢，也成功讓打者擊出滾地球，差一點就雙殺。

古林睿煬表示，完投、完封是投手的里程碑，自己當然會想要達成，不過7、8兩局雖然沒有被擊出什麼安打，但球的品質和壓制力的確有下降，當時牛棚也熱身好了，雖然最後結果不理想，當下換投仍是最好的決定。

已連續19.1局無失分

古林睿煬連三場投出優質先發內容，更連續19.1局無失分，他表示，其實沒有注意到無失分紀錄，因為最近改變以往不想失分的想法，給自己2局失1分的空間，這樣6局失3分還是優質內容，沒想到結果反而是無失分。他認為最近投球最大的不同是控球，幾乎都能先搶到好球數，也因此能投更長局數。

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