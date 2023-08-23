羽球世錦賽》小戴最後一舞 今戰丹麥女將

王子維力退世界排名14的中國好手陸光祖挺進16強，追平他在世錦賽個人最佳成績。（資料照）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕「羽球王子」王子維昨在世界羽球錦標賽次輪，耗費1小時又26分鐘才以21：16、18：21、21：19力退世界排名14的中國好手陸光祖，挺進16強也追平他在去年世錦賽寫下的個人最佳成績。台灣一姐戴資穎預計今迎來首戰，和丹麥女將克里絲多福森過招。

本屆世錦賽可能是戴資穎「最後一舞」，她今天首戰將和丹麥女將克里絲多福森過招。 （資料照）

力退中國陸光祖

王子維挺進16強

世界排名29的王子維昨在台灣時間凌晨先於首輪以21：11、21：8收拾義大利好手托提，下午繼續提拍上陣和陸光祖爭奪16強門票。即便對上陸光祖以1勝3負居劣勢，但王子維昨進攻強勢先下一城，第2局則頂住壓力化解對方4個局點，差點完成大逆轉，可惜仍被陸光祖搶下一局。

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進入決勝局後，王子維取得11：2大幅領先，未料一陣亂流讓對方狂追7分超車，最後有驚無險收下勝利。提到末局的亂流，王子維說：「身體沒什麼問題，只是當下真的很緊張，領先這麼多被追平，需要調整一下自己。」

值得一提的是，王子維去年也在世錦賽32強對陸光祖取勝，今年上演同樣戲碼，他期待下一戰對世界排名第6的中國李詩灃能繼續突破，「下一場的對手肯定不好打，但我還是希望把握機會，改寫紀錄。」王子維對李詩灃吞下2連敗。

世界排名第4的戴資穎，生涯在世錦賽最佳成績為2021年的銀牌，去年摘下銅牌，但她之前已透露，預計明年巴黎奧運後退休，加上奧運年不會有世錦賽，今年很可能是她的「最後一舞」。

戴資穎首輪輪空，今首戰遭遇世界排名32的丹麥克里絲多福森。小戴生涯還未曾在世錦賽摘金，但8強後的對手都不好惹，有可能先碰西班牙瑪琳，4強假想敵是日本山口茜，若要爭金還得過球后安洗瑩這關，小戴坦言，難度真的很高，得一場一場做好準備。

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